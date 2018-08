Premnitz

Das Werk ist vollbracht, das am Jahresanfang noch mehrere Premnitzer Stadtverordnete öffentlich als nicht zu schaffen bezeichneten. Die Dachsberggrundschule hat auf ihrer Südseite einen eingeschossigen Anbau erhalten, der rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres fertig geworden ist.

Mit dem Anbau sind drei neue Räume für den Hort geschaffen worden. Damit hat das leidige Thema der Doppelnutzung von drei Räumen für Unterricht und Hort nun sein Ende gefunden.

Die neuen Räume seien sehr schön, sagt Schulleiter Jens Martin. Der Charakter ihrer Gestaltung entspreche viel mehr der Freizeitbeschäftigung der Kinder als es jeder Unterrichtsraum könnte. Am ersten Schultag, berichtet Jens Martin, habe er vor versammelten Kindern und anwesenden Eltern den Anbau als wichtigste Veränderung positiv hervorgehoben. Die Bauarbeiter hätten auch bei größter Hitze jeden Tag ihr Bestes gegeben, damit die neuen Räume pünktlich zum neuen Schuljahr genutzt werden können, während Schüler und Lehrer die Ferien genießen konnten.

Der Anbau ist zwischen die beiden Südflügel der Dachsbergschule gesetzt worden. Quelle: Bernd Geske

Vor versammelter Mannschaft habe er den Bauleuten, Stadtverordneten, dem Bürgermeister und besonders der Fachbereichsleiterin Carola Kapitza seinen Dank ausgesprochen, sagt der Schulleiter. Sie habe geduldig den Bau überwacht und sei immer zur Stelle gewesen, wenn es Probleme gab.

Die so Gelobte macht indessen selbst um das Projekt keine großen Worte. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass der Zeitplan eng sei, teilt Carola Kapitza mit. Erst am 23. April sei der Baubeginn gewesen. Ihr Dank gelte allen am Bau beteiligten Firmen, die ihre Vorgaben eingehalten hätten, so dass der von der Verwaltung geplante Termin für die Fertigstellung eingehalten werden konnte.

Am Freitag die letzte Tür eingebaut

Der Anbau selbst ist komplett fertig. Der größte Teil von Möbeln und Ausstattung für die Räume ist da, Restlieferungen sind für die nächsten Tage angekündigt. Ein, zwei Lampen müssen noch angeschraubt werden. Als Beispiel dafür, dass der zeitliche Spielraum am Ende nicht mehr groß war, mag dienen, dass die letzte Brandschutztür erst am letzten Freitag eingebaut worden ist.

„Die Kinder und das Hortpersonal finden, dass die neuen Räume sehr schön geworden sind“, sagt Hortleiterin Carmen Henke. Träger des Hortes ist das Jugend- und Sozialwerk. Eine Entspannung der Raumsituation sei schon jetzt deutlich zu spüren. Als vor Kurzem noch drei Räume für Unterricht und Hort in Doppelnutzung waren, seien viele Absprachen nötig gewesen. Jetzt hätten die Kinder viel mehr Platz und reichlich Freiraum, um sich zu entfalten.

Hortkapazität von 217 auf 244 Plätze erhöht

Durch den Anbau ist die Kapazität der Hortplätze von bislang 217 auf nunmehr 244 gewachsen. Gegenwärtig besuchen 238 Kinder den Hort, berichtet Carmen Henke. Es seien noch einige weitere angekündigt. Aber nach allem, was man gegenwärtig wisse, sei werde die nun vergrößerte Kapazität ausreichend sein.

Schon jetzt ist klar, dass im nächsten Jahr an der Dachsbergschule auch wieder gebaut wird. Dann bekommt der Anbau noch zwei Obergeschosse mit zusammen sechs Räumen. Diese Phase 2 der Erweiterung, frohlockt Schulleiter Jens Martin werde die „größte Freude der Lehrer“ sein, weil diese neuen Räume dann für Unterrichtszwecke vorgesehen sind.

Seit mehreren Jahren immer mehr Schüler

Seit mehreren Jahren schon nimmt die Schülerzahl an der Dachsbergschule stetig zu. Gegenwärtig sind es 360. Von der einst durchgehenden Zweizügigkeit sind die Stufen 1 bis 4 nun schon auf drei Klassen gewachsen. Nach einer Prognose, die aber nicht alle Beteiligten für glaubwürdig halten, könnten der Schule 2019 sogar vier 1. Klassen ins Haus kommen.

Von Bernd Geske