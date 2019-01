Premnitz

Eigentlich hätte Peter Lorenz allen Grund stolz und froh zu sein. Der Bowling-Bundestrainer hat zwei große Talente, die in Premnitz beim TSV Chemie trainieren. Paul Purbs und Pauline Krause haben sich für internationale Wettkämpfe qualifiziert. Paul Purbs fährt sogar zur Jugend Weltmeisterschaft. „Das ist toll“, sagt Peter Lorenz, der auch die Bundesliga-Mannschaft der Bowlingspieler im TSV Chemie trainiert.

Antragsverfahren zieht sich hin

Seit Mitte des Jahres 2016 war Premnitz als Bundesleistungsstützpunkt im Bowlingsport anerkannt. Ende 2018 lief diese Anerkennung als Leistungspunkt des Bundes aus. Eine Verlängerung ist beantragt, aber das zieht sich offenbar in die Länge.

Vergeben wird die Anerkennung als Bundesleistungsstützpunkt vom Bundesinnenministerium ( BMI) und dem Deutschen Olympischen Sportbund ( DOSB). Zuletzt wurden die Bundesleistungsstützpunkte in den olympischen Sportarten neu vergeben oder verlängert. Ist eine Sportart nicht olympisch, dauert es auch mit Anerkennungsverfahren länger.

Im Gespräch: Bundestrainer Peter Lorenz mit Brandenburgs Finanzminister Christian Görke. Quelle: Uwe Hoffmann

Das bestätigte Peter Lorenz, der sich um den Bundesleistungsstützpunkt über zwei Jahre mit viel Hingabe gekümmert hat. „Wir haben ja schon vor 2016 hier etwas aufgebaut und da haben wir in den vergangenen Jahren noch mehr daraus gemacht“, so Lorenz.

In Premnitz trainieren Bowlingsportler aus der gesamten Republik. Viel Wert wurde und wird auf Nachwuchsarbeit gelegt. „Und da haben wir Ergebnisse“, sagt Lorenz. Viele junge Leute finden den Bowlingsport interessant und lassen sich auf ein Training in Premnitz ein. Das mache Mut für die kommenden Jahre, sagt Lorenz.

Noch keine generelle Entscheidung gefallen

Für die Frage, ob Premnitz nun wieder als Bundesleistungsstützpunkt anerkennt wird oder nicht, sei noch keine generelle Entscheidung beim Deutschen Olympischen Sportbund und beim Bundesinnenministerium gefallen, so Lorenz. Sowohl der DOSB als auch das BMI hatten im Jahr 2016 Vertreter nach Premnitz geschickt, die mit salbungsvollen Worten die Premnitzer Bowling-Landschaft lobten.

Stadt und Kreis im Boot

Seitdem wuchs in Premnitz die Hoffnung auf Zuschüsse für den Bundesleistungsstützpunkt Bowling. Peter Lorenz hatte zahlreiche Gespräche geführt, wie er auch personell in der Verwaltungsarbeit unterstützt werden könnte. Sowohl die Stadt Premnitz als auch der Landkreis Havelland hatten die Themen aufgegriffen. „Weitergekommen sind wir nicht, weil man uns da von Bundesseite wohl zu viel in Aussicht gestellt hat“, formuliert Peter Lorenz vorsichtig.

Umso mehr freut er sich darüber, dass Premnitz weiter Landesleistungsstützpunkt für den Bowlingsport ist. „Zudem haben wir die Unterstützung – auch finanziell – unserer Bowling-Spitzenverbände im Land Brandenburg und in Deutschland.“ Darum sei es möglich, die Arbeit fortzuführen, ohne dass Premnitz nun den Titel Bundesleistungsstützpunkt führt. Die Schwierigkeit ergebe sich auch für andere Sportarten, die zu olympischen Spielen nicht zugelassen sind.

Premnitzer Supertalente: Pauline Krause und Paul Purbs. Quelle: privat

Weitere Gespräche bis Ende Januar

Die Förderpraxis des DOSB und des BMI waren in den vergangenen Jahren überarbeitet worden. Noch müssen sich die Sportler sowohl der olympischen als auch der nicht olympischen Sportarten damit zurecht finden.

Ende Januar gibt es weitere Gespräche. Dann, so hofft Peter Lorenz, weiß er mehr. Er ist aber optimistisch, dass die Verlängerung genehmigt wird – auch, wenn es jetzt dauert. Und so lange freut er sich weiter an der Erfolgen der Sportler – sowohl der erwachsenen als auch besonders der jungen.

Von Joachim Wilisch