Premnitz

Die Freie Wählergemeinschaft Döberitz-Mögelin-Premnitz (DMP) hat zur Kommunalwahl einen neuen Kandidaten in ihren Reihen, den man von einer Partei her gut kennt. Johannes Wolf ist als Vertreter der CDU von 1990 an stets Mitglied der Stadtverordnetenversammlung (SVV) Premnitz gewesen. Nach einigen Meinungsverschiedenheiten über die Listenplätze bei der Nominierungsveranstaltung des CDU-Ortsverbandes ist er aber Ende Februar aus der CDU ausgetreten.

„Wir sind offen für alle, die sich an der politischen Arbeit beteiligen wollen“, sagt DMP-Fraktionschef Jürgen Mulsow. Man kenne Johannes Wolf seit vielen Jahren als umgänglichen Partner, der die Sacharbeit in den Mittelpunkt stelle. Als klar war, dass er eine neue politische Heimat suche, habe man entschieden, ihn gern bei DMP aufzunehmen. Das wäre aber nicht möglich gewesen als CDU-Mitglied.

Die Liste der Kandidaten

Somit sieht die DMP-Liste für die SVV-Wahl folgendermaßen aus, die acht Plätze werden in dieser Reihenfolge vergeben: Marcel Kibbert, Jürgen Mulsow, Christian Bohlmann, Klaus-Wolfgang Warnke, Heinz Zahn, Johannes Wolf, Henry Ketter und Matthias Richter. Für den Ortsbeirat Döberitz kandidieren Christian Bohlmann und Jürgen Mulsow.

Er kenne viele DMP-Mitglieder seit langer Zeit, sagt Johannes Wolf. Es habe immer eine gute Zusammenarbeit gegeben, die von gegenseitiger Akzeptanz geprägt war. Nachdem feststand, dass er für die CDU nicht kandidiert, sei er im Anschluss an eine Ausschusssitzung durch jemanden von DMP gefragt worden, was er nun mache. Der Listenplatz sei ihm gleichgültig, ihm sei wichtig, weiter an der politischen Diskussion beteiligt zu sein.

Finanzen im Auge behalten

Über die aktuellen Ziele von DMP sagt Jürgen Mulsow, die Finanzlage der Stadt solle weiter im Auge behalten werden. Durch vernünftige Politik sei zu verhindern, dass Premnitz in eine Schräglage komme. Mit dem Bau der Tartanbahn und dem Kauf des Feuerwehrfahrzeuges für Mögelin seien die „Wahlgeschenke des Bürgermeisters“ jetzt abgearbeitet, merkt er an. Nun müssten auf lange Sicht größere Dinge geplant werden.

DMP wolle, dass die Dachsbergschule auf der anderen Seite einen Anbau wie im Süden bekomme. Die Kita „Waldhaus“ sei durch einen Anbau um 30 Plätze zu vergrößern. Das sei wichtig für das neue Wohngebiet „Junges Stadtquartier“. Der Premnitzer Weg der Orientierung auf Sacharbeit habe sich bewährt, betont Jürgen Mulsow. Dieser Weg solle weiter beschritten werden.

