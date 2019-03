Premnitz Premnitz - Das alte Gesundheitszentrum wird abgerissen Der Abriss des alten Gesundheitszentrums ist mit 1,2 Millionen Euro das größte Einzelprojekt der Stadt in diesem Jahr. Im Mai beginnen die Arbeiten, bis November soll die Fläche frei sein.

Die Aufträge sind vergeben. Das alte Gesundheitszentrum an der Friedrich-Engels-Straße in Premnitz wird in diesem Jahr abgerissen. Quelle: Bernd Geske