Premnitz

Die letzten Winterwochen sind mild und der Frühling naht. Deshalb schreiten die Baufirmen jetzt zur Tat. In der nächsten Woche sollen die Arbeiten zur Erneuerung des Eichenwegs in der Premnitzer Siedlung beginnen.

Die Stadt lässt in diesem Jahr dort die drei wie ein „H“ miteinander verbundenen Straßen Eichen-, Akazien- und Heideweg ausbauen. Alles deutet darauf hin, dass sie seit 1992 die ersten Straßen in Premnitz sein werden, für die keine Anliegerbeiträge erhoben werden.

Neue Regelung ab 2020

Der Grund: Viele Anzeichen nähren die Erwartung, dass der Landtag noch vor der Landtagswahl am 1. September eine Abschaffung der Straßenbaubeiträge beschließt. Die logische Folge davon wäre, dass die neue Regelung zum 1. Januar 2020 in Kraft treten würde.

Schon seit einigen Jahren steht fest, dass diesmal die drei genannten Wege in der Siedlung mit dem Ausbau dran sind. Auf der Stadtverordnetenversammlung am 13. März soll das technische Bauprogramm beschlossen werden.

Die Submission für die Angebote der Straßenbaufirmen findet statt am 7. März. Am 10. April soll im Hauptausschuss die Vergabe des Auftrags beschlossen werden, somit könnten die Bauarbeiten am 10. Mai beginnen. Zuerst kommt der Eichenweg dran.

Wasserverband fängt an

Bereits in der nächsten Woche gehen dort aber schon die Arbeiten los, weil der Wasser- und Abwasserverband Rathenow vor den eigentlichen Straßenbauarbeiten dort seine Trink- und Abwasserleitungen erneuert.

Schon seit Jahren koordiniert die Stadt Premnitz ihre Straßenbauprojekte mit dem Verband, damit die Vorhaben nur einmal angefasst werden müssen. Es wird erwartet, dass mit frühzeitlichen Funden im Erdboden zu rechnen ist. Dann muss der Denkmalschutz in die Abläufe einbezogen werden. Dass es dadurch große Verzögerungen gibt, wird eher nicht erwartet.

Alles in allem 510 Meter

Nach dem Eichenweg sollen in dieser Reihenfolge der Akazien- und der Heideweg ausgebaut werden. Die gesamte Baulänge aller drei Wege erreicht zusammen 510 Meter. Als Bausumme gesamt sind 440.000 Euro eingeplant.

Nach den derzeit noch geltenden Vorschriften würden hier in etwa die folgenden Anliegerbeiträge anfallen: Eichenweg 70.000 Euro, Akazienweg 50.000 Euro und Heideweg 60.000 Euro. „Diese drei Wege werden die ersten in Premnitz sein“, sagt aber Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD), „deren Anwohner keine Straßenausbaubeiträge zahlen müssen.“

Bürgermeister Ralf Tebling. Quelle: Bernd Geske

Eine Voraussetzung dafür sei natürlich, dass diese Beiträge vom Land wie erwartet abgeschafft werden. Das technische Bauprogramm für die Wege, das auf der Stadtverordnetenversammlung am 13. März beschlossen werden soll, ist von den Ausschüssen bereits befürwortet worden. Die Art und Weise soll ähnlich zu den Straßenbauvorhaben erfolgen, die in den zurückliegenden Jahren in der Siedlung stattgefunden haben.

Der Eichenweg hat eine Baulänge von 190 Meter, der Akazienweg von 135 Meter und der Heideweg von 185 Meter. Geschaffen werden soll als gemeinsamer Fahr- und Gehweg eine Mischverkehrsfläche mit einer Regelbreite von 4,50 Meter. Das Pflaster wird aus Betonsteinen hergestellt, die außen mit Tiefborden eingefasst werden.

Dadurch kann das Niederschlagswasser in die Seitenbereiche neben der Verkehrsfläche abfließen. Damit es dort versickern kann, werden Muldenrigolen angelegt. Direkt hinter den Borden soll ein jeweils 50 Zentimeter breiter Bankettstreifen angelegt werden, damit einander entgegenkommende Fahrzeuge über die Pflasterbreite hinaus dorthin ausweichen können.

Zweimal nur 3,60 Meter breit

Weil der Eichenweg zwischen Mühlenweg und Akazienweg relativ schmal ist, kann er dort auf zwei Abschnitten nur auf einer Breite von 3,60 Metern befestigt werden, damit das Niederschlagswasser wie gehabt in den Randbereichen versickern kann. Als Steine für die Mischverkehrsflächen ist Ökopflaster in Doppel-T-Ausführung mit einen Zentimeter breiten Sickerfugen vorgesehen.

Zur besseren Begehbarkeit soll jeweils auf einer Seite am Rand ein einen Meter breiter Steifen mit Doppel-T-Verbundpflaster engfugig verlegt werden. Die Befestigung der Zufahrten zu den Grundstücken soll mit Betonrechteckpflaster erfolgen.

Von Bernd Geske