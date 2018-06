Premnitz

Die EEW Premnitz GmbH will die Kapazität ihrer Müllverbrennungsanlage im Industriepark durch den Bau einer zweiten Linie vergrößern, weil die von Polyamid 2000 übernommene Wirbelschichtverbrennung ersetzt werden soll. Das sollte bekannt sein, zumal gegenwärtig die Planung für das Vorhaben in der Stadtverwaltung für Bürger ausgelegt ist. Die Investition soll bei 60 Millionen Euro liegen.

So gut wie nicht bekannt ist aber bislang, dass das Unternehmen sein großes Bauprojekt zum Anlass nehmen will, um auch die Art und Weise seiner Energieerzeugung nach der Müllverbrennung auf den neusten technischen Stand zu bringen. Wie Rüdiger Bösing, Kaufmännischer Leiter Nord-Ost von EEW, sagt, wird die Installation eines neuen Turbosatzes geplant. Damit sind eine neue Turbine und ein damit verbundener Generator gemeint. Die Kosten allein hierfür würden bei sieben bis acht Millionen Euro liegen.

Das Typenschild beweist: Die Turbine ist 1970 vom VEB Bergmann-Borsig gebaut worden. Quelle: Bernd Geske

Die Turbine, mit der bei EEW in Premnitz gegenwärtig Dampf und Strom erzeugt werden, stammt aus dem Jahr 1970, als das damalige Industriekraftwerk errichtet worden ist. Gebaut beim VEB Bergmann-Borsig in Berlin, läuft sie noch immer gut und verlässlich. Heutige Turbosätze haben aber einen höheren Wirkungsgrad, sie sparen also Energie ein. Für das Premnitzer Projekt erwartet man eine Energieersparnis von 16 bis 18 Prozent.

Wie Rüdiger Bösing sagt, hat der jetzige Turbosatz einen Wirkungsgrad zwischen 0,75 und 0,8. Die neue Maschinenkombination würde 0,9 erreichen. Die Turbine wird gegenwärtig bis zu 190 Tonnen Dampf pro Stunde betrieben und ihr Generator liefert eine Leistung von 30,6 Megawatt. Die elektrische Leistung soll künftig bei 31 Megawatt liegen. Benötigt werden dafür aber nur noch 120 Tonnen Dampf. Das Premnitzer Kraftwerk produziert pro Jahr rund 80 000 Megawattstunden Elektroenergie im Jahr. Wenn man pro Haushalt einen Verbrauch von vier Megawattstunden rechnet, reicht der Strom, um 20 000 Haushalte zu versorgen.

Es handelt sich um die sehr effiziente Kraft-Wärme-Kopplung

Man muss dazu wissen, dass das Kraftwerk „wärmegeführt“ ist, wie Rüdiger Bösing erklärt. Im Gegensatz zu vielen anderen Stromproduzenten beschreibt das den Vorteil, dass die anfallende Wärme an Betriebe im Industriepark verkauft werden kann. Es geht um Kraft-Wärme-Kopplung, eine sehr effiziente Art der Energieerzeugung.

„Wärmegeführt“ bedeutet, dass das Premnitzer Kraftwerk so viel Dampf produziert, wie gerade im Industriepark gebraucht wird, und parallel dazu Strom herstellt, der ins Netz eingespeist wird. Bei diesem Prozess spielt die Turbine eine tragende Rolle. Vom Kessel der Müllverbrennungsanlage kommt der Dampf mit einem Druck von 40 bar. Durch Auskopplung an unterschiedlichen Stellen der Turbine werden daraus Dampfströme in drei verschiedenen Stufen ausgekoppelt. 17 bar und 9 bar für die Produktionsprozesse der Betriebe, 3 bar zum ganz normalen Heizen.

Turbine und Generator sind also die entscheidenden Teile, um die aus der Müllverbrennung gewonnene Wärmeenergie passgerecht und sparsam für die Weiterverwendung umzuformen. Die letzte Entscheidung zur Anschaffung eines neuen Turbosatzes ist bei EEW noch nicht gefallen. Weil es sich um eine Energiesparmaßnahme handelt, sollen dafür beim Land Fördermittel beantragt werden.

Die technische Installation des neuen Turbosatzes ließe sich unkompliziert regeln. Im alten Turbinenhaus befinden sich zwei Turbinen. Nur eine läuft. Die andere ist stillgelegt worden, weil der Energieverbrauch stark gesunken ist. So kann die stillgelegte Turbine demontiert und an ihrer Stelle die Neue installiert werden. Ist diese fertig, wird auf sie umgeschaltet.

Von Bernd Geske