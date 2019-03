Premnitz

Die FDP wird bei der Kommunalwahl am 26. Mai in Premnitz erstmals seit 16 Jahren wieder eine Liste von Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung einreichen. Acht Bewerber stehen auf der Liste, nur zwei von ihnen sind Mitglieder der Partei.

Nominiert wurden die Kandidaten auf einer Versammlung des FDP-Ortsverbandes Westhavelland, zu dem die Städte Rathenow, Premnitz, die Gemeinde Milower Land sowie die Ämter Rhinow, Nennhausen und Friesack gehören. Wie der Ortsverbandsvorsitzende Jürgen Goulbier mitteilt, hat es Tradition in der FDP, parteilosen Interessenten bei Kommunalwahlen Listenplätze der Partei anzubieten.

Schulze und Menzel als FDP-Mitglied

Die beiden FDP-Mitglieder Hagen Schulze (selbstständig) und Mario Menzel (Dozent) stehen auf den Listenplätzen 2 und 3. Alle anderen Plätze haben Parteilose inne. Den Spitzenrang erhielt Hartmut Fellenberg (Diplom-Ingenieur-Ökonom). Auf den Listenplätzen 4 bis 8 folgen: Oliver Koch (Diplom-Ingenieur Maschinenbau), Sebastian Koehler (Unternehmensberater), Ronny Kluth (Rettungsassistent), Sandor Lövesz (Rentner) und Ralf Engeleiter (selbstständig).

Die FDP war bei der Kommunalwahl 2003 in Premnitz erstmals nach der Wende nicht mehr angetreten, nachdem Hagen Schulze als damaliger Ortsverbandsvorsitzender der Stadt fortgezogen war. In den Jahren danach löste der Ortsverband Premnitz sich auf. Nachdem Mario Menzel 2017 in die Partei eintrat und Hagen Schulze vor einem Jahr nach Premnitz zurück kehrte, entstand bei der FDP wieder Leben in der Stadt.

Industriepark als „A und O“

Jürgen Goulbier betont, dass der Industriepark für die FDP in Premnitz das „A und O“ ist. Bisherige Entwicklungen dort sollten nicht schlechtgeredet werden. Denn die Einnahmen aus der Gewerbesteuer eröffneten die entsprechenden Spielräume. Bürgermeister und Verwaltung bräuchten Rückhalt. Öffentliches Geld müsse „sinnvoll prioritär nach einer Kosten-Nutzen-Analyse“ eingesetzt werden.

Hartmut Fellenberg sagt, er wolle den Premnitzer Weg (Sachorientierung vor Parteipolitik) weiter fördern. Ihm sei es wichtig, die Premnitzer Streitkultur weiter zu sichern.

Von Bernd Geske