„ Inklusion muss im Schulgesetz verankert werden und ist als gesamtgesellschaftlicher und gesamtpolitischer Prozess zu begreifen.“ Das forderte Marie Luise von Halem, seit zehn Jahren Landtagsabgeordnete für Bündnis 90/Die Grünen mit dem Schwerpunktthema Bildung bei einer Veranstaltung der grünen Landtagsfraktion in der Villa am See in Premnitz.

Dort fand auf Einladung von Ulrike und Stefan Behrens, die sich beide für die Grünen kommunalpolitische einbringen und kandidieren werden, ein Forum zum Thema Inklusion statt. Marie Luise von Halem sieht das in Brandenburg vorhandene Doppelsystem von Förderschulen und Schulen mit gemeinsamen Lernen als einen Grund dafür, dass bei Schülern im Durchschnitt mehr Förderbedarf festgestellt wird.

Gute Schulen

Grundlage bildet die 2009 in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention. 2012/2013 hat Brandenburg das Pilotprojekt „Inklusive Grundschule“ gestartet und 2017/2018 zur zweijährigen Projektphase „Gemeinsames Lernen“ ausgeweitet.

„Eigentlich geht es nicht um ‚ Inklusion’ – wir brauchen gute Schulen, in denen alle Schüler entsprechend ihrer Voraussetzungen gefördert werden“, so Wilfried Steinert. Er hat für die grüne Landtagsfraktion eine Studie zu dem Thema erarbeitet.

Ein Schwerpunkt der Grünen Landtagsabgeordneten Marie Luise von Halem ist das Thema Bildung und Inklusion. Quelle: Uwe Hoffmann

Steinert: „Unsere Umfrage ergab, dass 90 Prozent der Schulleitungen Inklusion grundsätzlich begrüßen und 72 Prozent der befragten Eltern Inklusion auch in Brandenburg umgesetzt wünschen. Seit 2009 wurden aber weder das Schulgesetz, noch die Bildungsgangverordnungen entsprechend der UN-Konvention angepasst.“

Brandenburg hatte 2009 gute Ausgangsbedingungen. Damals wurden 64 Prozent der Schüler mit Förderbedarf in Förderschulen unterrichtet. Bis 2015/2016 sank dieser Anteil auf 53 Prozent. Effektiv hat der Anteil der Schüler mit Förderschwerpunkten im gemeinsamen Unterricht aller Grundschulen allerdings nur um 0,38 Prozent zugenommen.

Intensive Diskussion

Nachdem Steinert seine Studie vorgestellt hatte – dazu hatte er auch Elternvertreter, Kommunalpolitiker und Schulleitungen befragt – diskutierten die 25 Gäste intensiv zum Thema.

Ein Problem vor Ort ist der Lehrermangel, wie eine Premnitzer Grundschullehrerin meinte. Eine Kita-Erzieherin sieht das Problem in der Definition. Nach ihrer Erfahrung besteht insgesamt größerer Förderbedarf bei Kindern, die gerade nicht die Diagnose Förderbedarf haben. „Man muss etwas von sich aus tun, nicht warten, dass was passiert“, so Anke Engeleiter, Schulleiterin der Kleinen Grundschule Großwudicke. Etwa acht Prozent der 102 Schüler in Großwudicke müssen gefördert werden. „Wir machen da schon Einiges und der Vortrag hat mich bestärkt, diesen Weg weiterzugehen.“

Bildungsexperte Wilfried W. Steinert, der Grünen-Sprecher im Westhavelland Felix Doepner und die Landtagsabgeordneten Marie Luise von Halem. Quelle: Uwe Hoffmann

„ Inklusion ist gelebte Vielfalt“, so Wilfried Steinerts Fazit. „Dazu brauchen die Schulen auch mehr Eigenverantwortung und entsprechende personelle und finanzielle Ausstattung.“

Der gebürtige Oldenburger Pädagoge und Theologe war Sprecher des wissenschaftlichen Fachbeirats für Inklusion im Land Brandenburg und gründete 2011 den Runden Tisch „Inklusive Bildung“ mit. Im Jahr 2009 initiierte der Bildungsexperte den Expertenkreis inklusive Bildung der deutschen Unesco und gab Ende letzten Jahres nach zehn Jahren seine Funktion im Sprecherrat ab.

Deutscher Schulpreis

Ab dem Jahr 2001 hat Steinert als Schulleiter die „Waldhof-Schule“ in Templin, eine Förderschule für geistig Behinderte in Trägerschaft der Diakonie, als erste Schule in Deutschland zu einer inklusiven Schule umgestaltet. 2010 erhielt die Schule den Deutschen Schulpreis.

