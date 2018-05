Die Villa am See widmet sich in diesem Jahr dem Thema Europa und lädt zu verschiedenen politischen Diskussionen ein.

Am Samstag, dem 5. Mai ist um 19.30 Uhr Doktor Wolfgang Schmidt, Wissenschaftler in der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung zu Gast in der Villa am See.

Nach einem Vortrag folgt ein Gespräch zwischen Staatssekretär Martin Gorholt (SPD) und Stefan Behrens zum Thema „Was bedeutet uns Willy Brandt?“.

Am 30. Mai gibt es eine Lesung und ein Gespräch mit Peer Steinbrück (SPD). Klaus Rost moderiert den Abend, der in Zusammenarbeit mit dem Brandenburgischen Literaturbüro Potsdam organisiert wird.

Am 22. Juni kommt Gesine Schwan (SPD) nach Premnitz. Die Veranstaltung ist eine Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Im September ist Grünen-Politiker Joschka Fischer zu Gast. Mehr auf: www.villa-am-see-premnitz.de.