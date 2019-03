Premnitz

Wie bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren tritt für die AfD in Premnitz in diesem Jahr am 26. Mai auch nur ein Kandidat an. Kai Berger (47 Jahre) war damals in die Stadtverordnetenversammlung Premnitz und in den Kreistag Havelland eingezogen. Mit 558 Stimmen hatte er in Premnitz das drittbeste Einzelergebnis erreicht.

Wie er sagt, hatte er jetzt noch längere Zeit versucht, einen zweiten Bewerber zu einer Kandidatur für die Stadtverordnetenversammlung zu bewegen. Am Ende ist ihm das aber nicht gelungen.

Kreisverband nominiert Kandidaten

Für alle Gemeinden im Landkreis, die keine Ortsverbände haben, hat eine Aufstellungsversammlung des Kreisverbandes der AfD am Sonntagnachmittag in Nauen die Kandidaten nominiert. Der Premnitzer Kai Berger wurde als Vertrauensperson für das Westhavelland bestimmt, um die Wahlunterlagen abzugeben. Am Montag hat er das für Premnitz und Rathenow getan.

Nachdem die Partei vor fünf Jahren in Rathenow keine Kandidaten für die Kommunalwahl hatte, wird sie diesmal vier Bewerber für die Stadtverordnetenversammlung ins Rennen schicken. Uwe Hendrich, Ralf Maasch, Dirk Przedwojewski und Dana Steinicke werden kandidieren. Dana Steinicke bewirbt sich außerdem um einen Sitz im Ortsbeirat von Böhne.

Von 25 auf 140 Mitglieder

Wie Kai Berger berichtet, hatte die AfD kreisweit bei der letzten Kommunalwahl 2014 gerade einmal 25 Mitglieder und war im Aufbau begriffen. Gegenwärtig zähle die Partei 140 Mitglieder im ganzen Landkreis. Der Schwerpunkt liegt hier aber deutlich im Osthavelland. Dort gibt es auch die bislang drei Ortsverbände der AfD: in Falkensee, Schönwalde und Nauen. Wegen fehlender Mitglieder ist es im Raum Rathenow/ Premnitz bislang nicht gelungen, einen eigenen Ortsverband zu gründen.

Kai Berger war von März 2017 bis Dezember 2018 sogar der Kreisvorsitzende der AfD. Dann wurde die bundesweit bekannte Leyla Bilge zur Kreisvorsitzenden gewählt. Berger fungiert seitdem im Kreisvorstand als Beisitzer.

Ziel: „20 Prozent plus x“

Er geht davon aus, dass er erneut Mandate für die Stadtverordnetenversammlung Premnitz und den Kreistag erringen wird. Bei der Kreistagswahl 2014 hatte die AfD etwas mehr als sechs Prozent und vier Sitze gewonnen. Für die jetzige Kreistagswahl hat die Partei das Ziel „20 Prozent plus x“ ausgegeben.

Von Bernd Geske