Premnitz

Die Evangelische Kirchengemeinde Premnitz ruft wieder auf zu Spenden für das Kinderheim im rumänischen Dorf Zsobok. Am 27. April soll ein Laster auf die Reise gehen mit Hilfsgütern, die traditionell in gut stapelbaren Bananenkartons verpackt sein sollten.

Seit 2013 organisiert die Kirchengemeinde alljährlich im Frühling eine Spendenaktion für das Kinderheim. Wie Cheforganisator Rudi Panschuk berichtet, hat sich in diesem Jahr ein Sponsor zurück gezogen, der in früheren Jahren stets Zuschüsse für die Fahrtkosten gespendet hatte. Dadurch gebe es nach jetziger Einschätzung eine Finanzierungslücke von rund 300 Euro.

Ehrenamtliche Kraftfahrer

Ein anderer Sponsor stellt den 7,5-Tonnen-Laster kostenlos zur Verfügung. Für die Fahrt wird nur Geld für Straßennutzungsgebühren und Kraftstoff gebraucht. Deshalb wird pro Paket um einen Transportkostenbeitrag von 5 Euro gebeten. Bislang hat die Kirchengemeinde immer Personen gefunden, die den Laster ehrenamtlich die 2600 Kilometer nach Zsobok und zurück fahren. In diesem Jahr übernehmen das wieder der Döberitzer Steffen Ebner und seine Frau.

Die Flugblätter für die Hilfsaktion sind bereits verteilt. Darauf werden die gewünschten Hilfsgüter genau beschrieben. Das sind zuerst stets haltbare Lebensmittel wie Zucker, Öl, Fisch- und andere Konserven, Salami, Süßigkeiten, Kaffee und Multivitaminpräparate. Gebraucht werden auch Reinigungs- und Hygieneartikel wie Seife, Waschpulver, Zahnpasta und Hautcreme. Gern genommen wird Schreib- und Büromaterial wie Blei- oder Buntstifte und Schreibblöcke.

Bekleidung ist immer gut

Für Unsicherheiten hatte die Nachricht gesorgt, dass in Zsobok keine Kleiderspenden mehr benötigt würden. Deshalb hat Rudi Panschuk extra noch einmal bei Heimleiterin Elisabeth Ruzsa nachgefragt. „ Bekleidung ist immer gut“, hat sie geantwortet. „Was wir nicht brauchen, können wir auf einem Basar verkaufen.“ Mit dem eingenommenen Geld könne dann für das Heim gekauft werden, was nötig sei.

Also ruft die Kirchengemeinde auch in diesem Jahr wieder neben den bereits genannten Dingen auch zum Spenden von gut erhaltener Bekleidung auf. Im vergangenen Jahr hatte die Aktion übrigens mit 420 Spendenpaketen einen Höchstwert zu verzeichnen.

Annahme hinter dem Pfarrhaus

Die Pakete können wie immer an der Garage hinter dem Pfarrhaus an der Franz-Mehring-Straße abgegeben werden. Annahmetage sind Dienstag, der 9., und Dienstag, der 23. April. Von 14 bis 18 Uhr werden an diesen beiden Tagen die Spendenpakete angenommen. Für das Beladen des Lasters, am 26. April ab 13 Uhr, werden noch kräftige Helfer gesucht.

Geldspenden können an den Kirchenkreis Nauen-Rathenow überwiesen werden. IBAN: DE72 1605 0000 3861 0088 90. Kennwort: Rumänienhilfe.

Großes Netzwerk entstand

Er sei sehr froh, dass sich die Hilfsaktion so etabliert habe, sagt Pfarrer Hans-Dieter Kübler. Es sei ein großes Netzwerk entstanden. Dafür könne er nur danke sagen und wolle mitteilen, dass die Hilfsaktion weiter geführt werden soll.

Von Bernd Geske