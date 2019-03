Premnitz Mögelin - Kompostanlage darf nun doch wieder öffnen Nach zahlreichen Beschwerden von Bürgern über die Schließung der Kompostieranlage auf dem Bützer Feld bei Mögelin kommt nun die gute Nachricht: Die Anlage darf am 1. April wieder öffnen.

Die Kompostanlage in Mögelin ist noch geschlossen, weil eine Baugenehmigung fehlt. Die Genehmigung fehlt nach wie vor, dennoch darf der Betreiber Sekom am 1. April die Anlage in Betrieb nehmen. Quelle: Christin Schmidt