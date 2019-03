Premnitz

Nur noch wenige Wochen wird es dauern, dann ist die bauliche Umgestaltung des Kulturhauses Liebigstraße in Premnitz abgeschlossen. Die unverbindliche Ankündigung lautet bislang, Anfang Mai soll zusammen mit allen Nutzern Einweihung gefeiert werden.

Die Neugestaltung des fast genau 100 Jahre alten Gebäudes läuft unter dem Arbeitstitel „ Bürgerhaus“. Vier Generationen von Premnitzern sollen künftig dort unter einem Dach ihre Anlaufpunkte haben und von Zeit zu Zeit auch Dinge gemeinsam machen.

Eine neuere Aufnahme aus dem gleichen Blickwinkel wie das historische Foto oben. Quelle: Jürgen Mai

Die Begegnungsstätte des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt ( Awo), die sich vorrangig um Senioren kümmert, zieht nach einer baubedingten zwischenzeitlichen Umquartierung wieder ein. Die Awo hat einige Räume abgegeben, damit dort eine Eltern-Kind-Gruppe aufgebaut werden kann. Nicht zuletzt zieht in den Saalbereich der Jugendclub Preju ein.

Die Wurzeln des Kulturhauses, das bald ein Bürgerhaus sein wird, reichen zurück bis zur Industrialisierung von Premnitz vor 100 Jahren. Der ehrenamtliche Stadtchronist Jürgen Mai hat auf Wunsch dieser Zeitung zusammen gestellt, was es Wissenswertes aus der Geschichte gibt. Gebaut wurde das Haus 1916/1917 durch die Köln-Rottweiler Pulverfabriken im Bereich der damaligen „Neuen Kolonie“, in der sich 31 Steinbaracken für 1200 männliche und 1100 weibliche Arbeitskräfte befanden.

Eine neuere Aufnahme aus anderem Blickwinkel. Quelle: Jürgen Mai

Der damalige Angestellte Paul Wawerzonnek hat 1917 geschrieben: „Für die Frauen ist in der Nähe der Frauenbaracken ein Wohlfahrtsgebäude errichtet worden, in dem ein Handarbeits- und ein Lesesaal vorhanden sind.“ Auch eine Leihbibliothek befinde sich dort. In der Nachbarschaft gebe es eine Wasch- und Entlausungsanstalt.

„Es ist also in humanster Weise Fürsorge getroffen“, resümierte einst Paul Wawerzonnek, „dass die Arbeiterinnen, die in den meisten Fällen von weither direkt aus dem Elternhause kommen, nichts entbehren, sich heimisch fühlen können und nachgetaner Arbeit Gelegenheit haben, sich mit Näharbeiten oder mit Schreiben und Lesen zu beschäftigen, oder auch als zukünftige Hausfrauen sich mit Kochen, Waschen, Ausbessern der Garderobe usw. beschäftigen.“

Gottesdienste und Kindergarten

Etwa ab 1918 fanden dort auch katholische Gottesdienste statt, weil durch den Bau der Pulverfabrik viele Katholiken nach Premnitz kamen. Eine katholische Kirche gab es damals nicht. Wie Jürgen Mai berichtet, wurde 1925 dort der erste Premnitzer Kindergarten gegründet. Er war für die Arbeiterinnen der Köln-Rottweil AG vorgesehen. In der Produktion der Vistra-Zellwolle und der Travis-Kunstseide waren viele Frauen tätig.

In den Jahren 1933 bis 1945 firmierte das Gebäude weiter als Kameradschaftshaus. Der Straßendurchgang, der bis dahin mitten durch das Gebäude führte, wurde geschlossen. In diesem Bereich wurde die Bühne mit Garderobe und Umkleidemöglichkeiten über der Bühne gebaut. 1946 wurden Behelfswohnungen für Heimatvertriebene eingerichtet. Am 19. Januar 1951 fand die Wiedereröffnung als „ Kulturhaus Liebigstraße“ statt.

Wahlforum der MAZ 2016 im Saal. Quelle: Bernd Geske

Der Saal wurde auch für Filmvorführungen verwendet, berichtet Jürgen Mai. Der Saalbereich sei sehr vielfältig genutzt worden: für das Arbeitertheater und die Arbeiteroper, Sitzungen, Jubiläumsfeiern, als Gaststätte, Tanz und Jugendtanz, Karneval (1963/64 in Regie des Jugendklubs, 1984 bis 1999 vom PCC)

Nach dem Kindergarten wurde in diesem Bereich das Brigadezentrum eingerichtet. Das Premnitzer Jagdkollektiv richtete eine Jägerzimmer ein. Das Amateurfilmstudio bekam Räumlichkeiten.

Beginn der Umbauarbeiten im Herbst 2018. Quelle: Bernd Geske

1992 fand dort die Festveranstaltung „30 Jahre Stadt Premnitz“ statt. Es gab Konzerte vom Chor und vom Blasorchester. Das Kulturhaus wurde zum Wahllokal.

Die Awo-Begegnungsstätte, die nach der Wende dort neu aufgebaut wurde, wird auch weiterhin bleiben.

Von Bernd Geske