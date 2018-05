Premnitz

An den beiden Premnitzer Schulen kann die Digitalisierung ein kleines bisschen schneller voran getrieben werden. Landrat Roger Lewandowski (CDU) hat am Mittwoch in Premnitz zwei Förderbescheide für die Dachsberggrundschule und die Oberschule übergeben, deren Mittel laut Antrag für neue Computertechnik verwendet werden sollen.

Die Fördermittel stammen aus dem Schulkleininvestitionsprogramm des Landkreises. Gezahlt werden hier 60 Prozent der beantragten Gesamtsumme. Die Kommune, hier also die Stadt Premnitz, hat die verbleibenden 40 Prozent zu übernehmen. Insgesamt stehen für beide Schulen nun 7 729 Euro bereit.

Ausstattung für ein zweites Computerkabinett

Den größeren Anteil erhält die Grundschule. Wie Schulleiter Jens Martin erklärte, hatte sich die Schule vor kurzem bei Einführung der neuen Rahmenlehrpläne ein neues Medienkonzept gegeben. Schnell sei zu erkennen gewesen, dass das bislang eine Computerkabinett nicht mehr ausreichen würde. Darum habe die Schule begonnen, sich Stück für Stück die Ausstattung für ein zweites Kabinett anzuschaffen. Im vergangenen Jahr seien vier Laptops gekauft worden.

Mit dem Geld, das jetzt durch den Förderbescheid des Kreises und die Stadt bereit gestellt werde, teilte er mit, sollen nun ein Wagen zum Aufladen der Laptops, ein Schrank zu deren Aufbewahrung und soweit der Betrag reiche, vermutlich bis zu sechs Laptops gekauft werden.

Bürgermeister: „Wichtig, in die Bildung zu investieren“

Für die Oberschule sagte Schulleiter Ingo Kaczmarek, dass von dem Geld zwei Schränke für die Computerräume der Schule gekauft werden sollen. Außerdem werde davon ein Einzelarbeitsplatz mit neuer PC-Technik nachgerüstet. „Es ist für uns wichtig, in die Bildung zu investieren“, hat Bürgermeister Ralf Tebling (SPD) erklärt. Es sei eine Maßnahme von vielen, mit Hilfe des Schulkleininvestitionsprogrammes Anschaffungen zu machen. Es gebe eine gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis.

Nicht für alle Kommunen sei es selbstverständlich, Mittel aus diesem Programm beantragen zu können, so der Bürgermeister. Weil die Stadt Premnitz ihre Finanzen gut sortiert habe, könne sie die geforderten Eigenmittel für das Förderprogramm aufbringen.

Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund ist hoch

Ralf Tebling wies darauf hin, dass in den beiden Premnitzer Schulen der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund relativ hoch ist. Unter den 195 Mädchen und Jungen der Oberschule sind es derzeit 25, teilte der Schulleiter mit. Drei weitere Anträge lägen ihm vor. Unter den 320 Schülerinnen und Schülern der Dachsberg-Grundschule haben 47 einen Migrationshintergrund. Auch aus diesem Grund, so der Bürgermeister, sei es wichtig, etwas für Bildung zu tun.

Wie Landrat Roger Lewandowski sagte, gibt es das Schulkleininvestitionsprogramm das zehnte Jahr. Für 2018 seien 160 000 Euro in den Haushalt eingestellt – und im Plan auch bereits komplett für Schulen vergeben. Im Laufe der Jahre habe der Landkreis über das Programm mittlerweile 1,4 Millionen Euro ausgereicht. In den ersten Jahren habe der Landkreis die Ausgaben zu 50 Prozent gefördert. 2017 habe er seinen Anteil auf 60 Prozent erhöht.

Von Bernd Geske