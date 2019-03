Premnitz

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass bei der Kommunalwahl am 26. Mai in Premnitz das Angebot der Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung (SVV) größer sein wird als bei der letzten Wahl vor fünf Jahren. Die rechtsverbindliche Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Bewerber fällt erst der Wahlausschuss am 26. März. Am Donnerstag um 12 Uhr endete aber bereits die Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge.

Ohne dem Wahlausschuss vorgreifen zu wollen und ohne Namen zu nennen, hat der Premnitzer Wahlleiter Mark Weise dieser Zeitung aber auf Anfrage schon mal mitgeteilt, mit welchen Listen zu rechnen ist. Wie beim letzten Mal 2014 dabei sein wird die SPD, die damals fünf Mandate für die SVV gewann und jetzt mit 13 Kandidatinnen und Kandidaten die längste Liste ins Rennen schickt.

Linke mit zehn Kandidaten

Die Linken, die gegenwärtig vier Sitze haben, reichen zehn Bewerber ein. Die CDU, die jetzt vier Sitze hat, bietet neun Kandidaten auf. Die Wählervereinigung Döberitz-Mögelin-Premnitz (DMP), die derzeit vier Abgeordnete stellt, tritt mit acht Kandidaten an. Nicht zuletzt bewirbt sich für die AfD erneut Kai Berger, der 2014 erstmals in die SVV einzog.

Nach einer längeren Pause wieder dabei ist die FDP. Bei der Wahl 2003 hatte sie erstmals nach der Wende keine Liste mehr aufgeboten. Diesmal wird die Partei acht Kandidaten ins Rennen schicken. Bündnis 90/Grüne hat erstmals in Premnitz einen Kandidaten nominiert. Neu dabei wird auch ein Bewerber der Republikaner sein. Weil die Wahlvorschriften es verlangen, musste diese Person wenigstens zehn Unterstützungsunterschriften einholen, um kandidieren zu dürfen.

Ortsbeiräte Döberitz und Mögelin

Für den Ortsbeirat Mögelin reichen die SPD fünf, die CDU drei und die Linken einen Bewerber ein. Für den Ortsbeirat Döberitz gehen von DMP zwei und von den Linken ein Kandidat ins Rennen.

Der Wahlausschuss tagt öffentlich am 26. März ab 10 Uhr im Raum 213 des Rathauses. Spätestens am 8. April muss Wahlleiter Mark Weise die zugelassenen Wahlvorschläge bekannt geben. Er will das so schnell wie möglich machen, sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Kommunal ab 16, Europa ab 18

Beim Urnengang am 26. Mai ist zu beachten, dass bei der Kommunalwahl alle Einwohner ab Vollendung des 16. Lebensjahres wahlberechtigt sind. Bei der Europawahl am gleichen Tag darf erst wählen, wer wenigstens 18 Jahre ist. Wer was wählen darf, wird auch auf den Wahlbenachrichtigungskarten stehen, die spätestens am 5. Mai zugestellt werden müssen.

Vom 6. bis 10. Mai liegt im Einwohnermeldeamt der Stadt das Wählerverzeichnis aus, bei dem jeder seine eigenen Daten einsehen darf. Die Wahlbekanntmachung über den eigentlichen Wahlablauf muss bis 20. Mai veröffentlicht sein. Unterlagen für die Briefwahl müssen spätestens bis Freitag, 24. Mai, 18 Uhr, im Einwohnermeldeamt abgeholt werden.

Termine stehen schon fest

Nach der Abstimmung am 26. Mai muss zuerst die Europawahl und dann die Kommunalwahl ausgezählt werden. In Premnitz stehen die Termine für die konstituierenden Sitzungen der neuen Vertretungen bereits fest: SVV am 13. Juni, Ortsbeirat Mögelin am 12. Juni und Ortsbeirat Döberitz am 18. Juni.

Von Bernd Geske