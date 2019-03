Mögelin

Fast schon ein bisschen wie die Präsentation des neuen Modells eines großen Autoherstellers, so feierlich und stolz inszenierten die Mögeliner Kameraden die Vorstellung ihres neuen, modernen Einsatzfahrzeugs.

Stilvolle Präsentation

Am Freitagabend wurde das neue „ LF 20“ offiziell in Dienst gestellt. Es war bereits dunkel, als das Fahrzeug mit komplett eingeschalteter Beleuchtung aus der Fahrzeughalle an den rund 70 Kameraden der Wehren aus Mögelin, Premnitz, Döberitz, Rathenow, Milow und des Rathenower THW vorbeifuhr. Dazu erklang Musik wie beim Einmarsch von Boxern zu WM-Kämpfen, und das Licht der aufgestellten Scheinwerfer flackerte durch den Nebel, den die zwei Effektmaschinen produzierten.

Bürgermeister Ralf Tebling überreichte Ortswehrführer Adrian Müller symbolisch den Schlüssel. Quelle: Uwe Hoffmann

„Wir haben uns seit sieben Jahren um ein neues Einsatzfahrzeug für Mögelin bemüht. Eine bessere Ausstattung der Wehren war immer mein Ziel“, so Bürgermeister Ralf Tebling bei der symbolischen Schlüsselübergabe. „Jetzt konnte die Stadt das neue Einsatzfahrzeug in Eigenfinanzierung anschaffen.“

Fahrzeug mit Wunschausstattung

Rund 320 000 Euro kostete das moderne Fahrzeug. „Die Kommune kam unseren Wünschen bei der Ausstattung nach“, freute sich Ortswehrführer Adrian Müller. „Bei Einsätzen sind wir jetzt in der Lage, noch effektiver zu helfen. So gibt es bessere Tragen und einen Retterrucksack. Der Lichtmast ist auf sieben Meter ausfahrbar und statt bisher 600 Liter haben wir jetzt 2 400 Liter Wasser an Bord.“

Zuvor fuhr noch einmal das bisherige Einsatzfahrzeug, der „ LF 16“, Typ W 50, an den Kameraden vorbei. Nach 35 Jahren wird das Fahrzeug nun außer Dienst gestellt und verkauft. „Damit sind alle noch zu DDR-Zeiten gebauten Einsatzfahrzeuge der drei Wehren der Stadt Premnitz gegen modernere Fahrzeuge ausgetauscht worden“, so Stadtbrandmeister Olaf Thiem.

Mit komplett eingeschalteter Beleuchtung rollte das neue Fahrzeug aus der Fahrzeughalle an rund 70 Kameraden vorbei. Quelle: Uwe Hoffmann

Dann inspizierten die Kameraden und etliche „Zivilisten“ die Technik und moderne Ausstattung des neuen Einsatzfahrzeugs neugierig. Jedes der Kinder wollte einmal am Steuer des Fahrzeugs sitzen.

Geschnetzeltes und Currywürste

Derweil ging das kleine Fest weiter. In zwei Riesenpfannen bruzzelte das Geschnetzelte, und die Currywürste warteten auf die hungrigen Gäste. „Vati“ Detlef Liebknecht spendierte mehrere Kästen Bier. Liebknecht hatte Anfang Februar sein Amt des Ortswehrführers an seinen bisherigen Stellvertreter Adrian Müller übertragen. 1980 in die Wehr eingetreten, wurde Liebknecht in die Alters- und Ehrenabteilung übernommen. Zu seinen Ehren wurde in den Wappen-Löwen des Fahrzeugherstellers auf der Führerhausfront der Namenszug „Vati“ eingraviert.

Den feierlichen Anlass nutzte Ortsvorsteher Andreas Hille, der Jugendfeuerwehr einen Scheck über 350 Euro zu überreichen, mit dem der Ortsbeirat die weitere Nachwuchsarbeit der siebenköpfigen Jugendwehr mit Jugendwart Harald Schwartze unterstützen möchte.

Von Uwe Hoffmann