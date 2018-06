Premnitz

Die EEW Energy from Waste Premnitz GmbH kommt ihrem Ziel ein großes Stück näher, die Kapazität ihrer Abfallverbrennungsanlage im Industriepark Premnitz zu verdoppeln. Das Landesamt für Umwelt hat die schon vor längerer Zeit eingereichten Antragsunterlagen jetzt so weit aufbereitet, dass sie zur Einsicht für alle Interessierten ausgelegt werden können.

Dieser Schritt ist im Planverfahren vorgeschrieben, damit Träger öffentlicher Belange und einfache Bürger ihre Einwendungen und Bedenken schriftlich abgeben können. Die Auslegung beginnt am 6. Juni und endet am 5. Juli. Die Unterlagen liegen aus im Landesamt für Umwelt, Ortsteil Groß Glienicke von Potsdam, und in der Stadtverwaltung Premnitz, Zimmer 111 im Rathaus. Einwendungen können bis 6. August beim Landesamt oder der Stadt Premnitz erhoben werden.

Größte Investition seit langer Zeit

Die Erweiterung der Müllverbrennungsanlage wäre die größte Investition seit langer Zeit im Industriepark Premnitz. Die EEW-Unternehmensgruppe ist bereit, dafür 60 Millionen Euro auszugeben. Das Ziel lautet, die zweite Verbrennungslinie im Jahr 2020 in Betrieb zu nehmen.

Die einfache Rostfeuerungsanlage zur Verbrennung von Hausmüll und einfachem Gewerbemüll ist am 8. August 2008 in Betrieb genommen worden. Ihre Kapazität mit einer Verbrennungslinie liegt bei 150 000 Tonnen im Jahr. Zum damaligen Zeitpunkt hatte auch die behördliche Genehmigung für eine zweite Verbrennungslinie vorgelegen. Weil die wirtschaftliche Lage in Deutschland aber damals nicht so günstig war, hat EEW nur eine Linie gebaut. Im Laufe der Jahre verfiel die Genehmigung für die zweite Linie. Im vergangenen Jahr ist der Antrag von EEW Premnitz erneuert worden.

Nichts Handfestes sollte dagegen sprechen

Weil die Genehmigung schon einmal vorlag, sollte jetzt eigentlich nichts Handfestes gegen die zweite Linie sprechen. Wie auf dem Draufsichtfoto zu sehen ist, blieb eine Ecke frei. Dort hinein soll die zweite Verbrennungslinie gesetzt werden. Sie würde ebenfalls eine Kapazität von 150 Tonnen haben.

EEW Premnitz hat das Bauprojekt als eine Ersatzinvestition beschrieben. Die in der Nähe stehende Wirbelschichtverbrennung, die das Unternehmen einst vom insolventen Teppichrecyclingwerk „Polyamid 2000“ übernahm, soll außer Betrieb genommen werden, wenn die zweite Verbrennungslinie an der Rostfeuerungsanlage fertig ist. Die Wirbelschichtverbrennung hat eine Kapazität von 120 000 Tonnen im Jahr. Sie gilt gegenüber den einfachen Rostfeuerungen als anfällig und wartungsintensiv.

Vielleicht noch ein Erörterungstermin am 26. September

Die jetzt bevorstehende Auslegung der Bauunterlagen ist der letzte große Planungsschritt, bevor die Baugenehmigung erteilt werden kann. Je nachdem, wie die Einwendungen ausfallen, könnte es sein, dass das Umweltamt noch für den 26. September einen Erörterungstermin in Premnitz ansetzt.

Sind diese Dinge getan, muss das Landesamt entscheiden, wie es die eingegangenen Einwendungen bewertet. Da die Unterlagen ausgelegt werden, gilt es als wahrscheinlich, dass die Investition genehmigt wird.

Von Bernd Geske