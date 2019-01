Premnitz

Die Stadt Premnitz hat bei ihrem diesjährigen Neujahrsempfang im Gasthaus Retorte die sozialen Vereine und die medizinische Versorgung in den Mittelpunkt gestellt. Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD) widmete einen wesentlichen Teil seiner Ansprache zudem der Tatsache, dass am 9. November vor 30 Jahren die Mauer gefallen war. Der Empfang sei also bestens geeignet, sich zurück zu besinnen und Bilanz zu ziehen.

„Kaum eine andere Stadt in den neuen Bundesländern spiegelt die jüngste Geschichte in ihrer Dramatik und ihrem Facettenreichtum besser wieder als unsere“, stellte Ralf Tebling fest. In der Stadt Premnitz, die ohne Döberitz und Mögelin Ende der 1980er-Jahre noch 11.500 Einwohner hatte, habe das Chemiefaserwerk mit über 5000 Arbeitsplätzen seine Pforten geschlossen.

Zur Galerie Im Premnitzer Gasthaus Retorte war der Neujahrsempfang in diesem Jahr den sozialen Vereinen und der medizinischen Versorgung gewidmet.

„Wenn wir unsere Stadt heute betrachten“, so der Bürgermeister, „können wir zu Recht stolz auf das Erreichte sein.“ Die Stadt habe – einschließlich Döberitz und Mögelin – zwar nur noch 8500 Einwohner, sie habe aber den Wandel von einer Industriestadt zu einem kleinen, aber feinen Wohnort im Naturpark Westhavelland geschafft.

Ärztliche Versorgung gestärkt

Christian Peter ( CDU), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, erinnerte daran, dass die Stadt ihrem Gesundheitszentrum in früheren Jahren viele Zuschüsse im sechsstelligen Bereich gewähren musste, um es zahlungsfähig zu halten. Mit der Aufnahme der Havelland-Kliniken als Partner und weiteren Entscheidungen sei es sehr gut gelungen, die ärztliche Versorgung in Premnitz zu stärken und zukunftssicher zu machen.

Mit einer Eintragung ins Ehrenbuch der Stadt ausgezeichnet wurden Franz Fischer, Johannes Drews, Jürgen Kibbert und Hans-Dieter Kübler. Franz Fischer, der im November 90 Jahre alt wurde, war Leiter des Chemiearbeiter-Ensembles, der Märkischen Singegemeinschaft und des Premnitzer Blasorchesters. Mit dem Havellandlied habe er bleibendes Kulturgut geschaffen.

Kirchen als Räume für Versammlungen

Kirchengemeinden der Stadt wurden geehrt, so die Begründung, weil Kirchen und Religionsgemeinschaften in der DDR den Bürgern und Reformbewegten bis zur friedlichen Wende den einzigen Raum für Versammlungen und freien Meinungsaustausch gaben.

Ins Ehrenbuch trugen sich ein Jürgen Kibbert, Vorsteher der Neuapostolischen Gemeinde, Johannes Drews, Pfarrer der Katholischen Gemeinde, und Hans-Dieter Kübler, Pfarrer der Evangelischen Gemeinde.

Die Musik kam von Ton-Art

Um die musikalische Umrahmung des Neujahrsempfangs hatte die Stadt diesmal den Premnitzer Verein Ton-Art gebeten. Ausdrücklich war das Wende-Lied „Wind of Change“ gewünscht worden. Das nahmen Gabriele Knobloch (Violine), Annelie Knobloch (Gesang) und Matthias Staiger ( Piano) zum Anlass, um mit Titeln wie „Sagte mal ein Dichter“ von Holger Biege, „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen, „Über sieben Brücken“ von Karat und anderen Liedern an bewegende Momente der deutschen Geschichte zu erinnern.

Von Bernd Geske