Premnitz

Im Verfahren zur Genehmigung einer zweiten Linie an der Müllverbrennungsanlage der EEW Premnitz GmbH im Industriepark hat die letzte Phase begonnen. Die 1. Teilgenehmigung zur Änderung der Verbrennungsanlage liegt seit wenigen Tagen im Landesamt für Umwelt in Groß Glienicke und in der Stadtverwaltung Premnitz aus. Bis 30. Januar kann Einsicht genommen werden.

Die Genehmigung zur Errichtung und zum Betreiben einer zweiten Dampfkesselanlage sei dem Unternehmen erteilt worden, teilt das Landesamt für Umwelt mit. Das Vorhaben habe einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterlegen. In der Genehmigung sei über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen entschieden worden.

Ein Monat Zeit für Widersprüche

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gelte der Bescheid den Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben hatten, als zugestellt, erklärt das Landesumweltamt. Gegen den Bescheid könne innerhalb eines Monats nach dessen Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung könnten der Bescheid und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist von Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim Landesamt für Umwelt schriftlich angefordert werden. Der Bescheid werde auch auf der Internetseite des Landesumweltamtes veröffentlicht: https:/www.lfu.brandenburg.de.

Anfechtungen ohne Wirkung

All die genannten Verfahrensschritte könnten aber den Bau der zweiten Verbrennungslinie in Premnitz aber nicht mehr verhindern und auch nicht mehr verzögern, teilt ein Sprecher des Unternehmens EEW Premnitz auf Anfrage mit. Zusammen mit dem Bescheid über die Genehmigung sei dem Unternehmen vom Landesumweltamt eine Anordnung des sofortigen Vollzugs zugegangen.

Sofortiger Vollzug bedeute, erklärt der EEW-Sprecher, dass mögliche Anfechtungen der gegenwärtig ausliegenden Teilgenehmigung keine aufschiebende Wirkung für das geplante Projekt entfalten. Man gehe davon aus, dass der Baubeginn der zweiten Linie Mitte des Jahres 2019 erfolgen könne.

Investitionssumme: 60 Millionen Euro

Nach den bisherigen Darstellungen des Unternehmens könnte demnach die Inbetriebnahme der umgebauten Anlage im Jahr 2021 sein. Die EEW Premnitz GmbH plant für den Umbau mit einer Investitionssumme von 60 Millionen Euro.

Die zweite Linie soll eine Wirbelschichtverbrennungsanlage ersetzen, die EEW Premnitz vor Jahren vom insolventen Teppichrecyclingwerk „Polyamid 2000“ übernommen hatte. Deren Betrieb sei nur mit sehr hohem Aufwand möglich, hat das Unternehmen erklärt. Die Wirbelschichtverbrennung hat eine Kapazität von 120 000 Tonnen Ersatzbrennstoff im Jahr.

2008 den Betrieb aufgenommen

Die Müllverbrennungsanlage im Industriepark Premnitz hatte im Jahr 2008 den Betrieb aufgenommen. Damals hatte die Genehmigung für zwei Verbrennungslinien mit einer Kapazität von jeweils 150 000 Tonnen Hausmüll pro Jahr vorgelegen. Weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen damals aber nicht so günstig waren, ist auf den Bau der zweiten Linie verzichtet worden.

2016 hat sich die EEW-Gruppe dann entschieden, die aus Zeitgründen mittlerweile abgelaufene Baugenehmigung für die zweite Linie erneut zu beantragen. Wenn die zweite Linie richtig angelaufen ist, soll die Wirbelschichtverbrennung außer Betrieb genommen werden.

Von Bernd Geske