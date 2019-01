Premnitz

1000 weitere Wohnungen sollten bis 2030 in Premnitz abgerissen werden. Diese beeindruckend hohe Zahl hatte das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Insek) genannt, dass die Stadtverordneten im September 2016 beschlossen haben. In einer Fortschreibung dieses Konzepts, das die Stadt jetzt gerade aktualisiert, werden für den Rückbau aber nur noch 444 Wohnungen genannt. Das wären dann nicht einmal mehr halb so viel.

„Unsere Stadtumbaustrategie fußt auf dem Insek“, erklärt Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD), „das bedeutet aber nicht, dass wir wirklich 1000 Wohnungen bis 2030 abreißen müssen.“ In den letzten Jahren habe sich gezeigt, dass der Bevölkerungsverlust der Stadt Premnitz sich verlangsamt.

Bürgermeister Ralf Tebling zeigte es: Wo die Wohnungsbaugenossenschaft 2016 drei Blöcke abgerissen hat, soll ein „Junges Stadtquartier“ entstehen. Quelle: Bernd Geske

Die neue Bevölkerungsprognose sagt für Premnitz (einschließlich Döberitz und Mögelin) 6688 Einwohner im Jahr 2035 und 6324 Einwohner im Jahr 2040 voraus. 2016 waren für Premnitz im Jahr 2030 noch 6860 Einwohner vorhergesagt worden. Nach dem neusten Stand sollen es aber vielmehr 7115 sein.

Leerstandsquote von unter zehn Prozent

Es ist vor allem die Leerstandsquote bei den Wohnungen, die ein gewisses Aufatmen verheißt. Zusammen mit den Unternehmen ist für Premnitz bei den Wohnungen im Jahr 2018 eine Leerstandsquote von 9,15 Prozent ermittelt worden, berichtet der Bürgermeister. Ein „gewisser Handlungsbedarf“ bestehe durchaus. Aber bereits sechs Prozent Leerstand könne man als normal betrachten.

Die WBG hat 2016 an der Bunsenstraße drei Blocks mit 180 Wohnungen abgerissen. Quelle: Bernd Geske

Seit 2016 sind in Premnitz bislang 244 Wohnungen abgerissen worden, sagt Ralf Tebling. Für die Prognose der Wohnungsmarktentwicklung seien drei Varianten betrachtet worden: Von jetzt bis 2030 der Abriss von 400, 200 oder überhaupt keinen Wohnungen. Dabei habe das Szenario 1 der zweiten Variante für 2030 eine Leerstandsquote von 5,68 Prozent ergeben. Das sei das Ziel, das man sich aktuell gut vorstellen könne.

Dass Premnitz weiter Einwohner verlieren werde, treffe nach wie vor zu, erklärt der Bürgermeister. Doch werde die Verminderung der Bevölkerung nicht so schnell erfolgen, wie es 2016 prognostiziert worden sei. Mit nur 49 Geburten im Jahr 2018 sei diese Zahl für Premnitz nicht eben hoch. Doch es werde ein Zuzug verzeichnet und der Zuzug von Familien mit Migrationshintergrund sei ein weiterer Trend.

Leerstand in drei Gebieten besonders hoch

Der Leerstand ist in den Wohngebieten am Dachsberg, Berg-/Bunsenstraße und an der Neuen Waldstraße besonders hoch. Schwerpunkte des weiteren Rückbaus sollen Bergstraße, Bunsenstraße und Maxim-Gorki-Straße sein. Die Stadt plant aber auch Aufwertungsmaßnahmen im Dachsberggebiet und am See. Gedacht ist an verbesserte Gehwege, neue Grünflächen und einen neuen Spielplatz.

Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang, dass die Stadt Premnitz im Bereich Berg-Bunsenstraße ein „Junges Stadtquartier“ plant. Im September ist das Aufstellen eines Bebauungsplanes beschlossen worden, im Dezember haben die Stadtverordneten den dazu erforderlichen Tausch von Grundstücken beschlossen. Auf dem Neujahrsempfang am Freitagabend hat Ralf Tebling gesagt, dass dort vermutlich noch in diesem Jahr die ersten Eigenheime errichtet werden.

