Premnitz

Die Premnitzer Wahlverantwortlichen stecken schon mitten in den Vorbereitungen für die Urnengänge in diesem Jahr. Am 26. Mai werden parallel zur Europawahl auch der Kreistag, die Stadtverordnetenversammlung und die Ortsbeiräte von Döberitz und Mögelin gewählt. Am 1. September steht dann die Landtagswahl an.

Als neuen Wahlleiter haben die Stadtverordneten im Dezember Mark Weise berufen. Er ist 30 Jahre, hat in Premnitz eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten gemacht und war zunächst für Gewerbeangelegenheiten zuständig. Seit Ende 2015 ist er vorwiegend für Brand- und Katastrophenschutz verantwortlich, außerdem zuständig für Arbeitsschutz, Sitzungsdienst und Wahlen. 2018 hat er eine Fortbildung zum Verwaltungsfachwirt abgeschlossen. Zur stellvertretenden Wahlleiterin wurde Ramona Große berufen.

Wahlbekanntmachung ist veröffentlicht

In der vergangenen Woche hat die Stadt Premnitz ihre Wahlbekanntmachung für die Kommunalwahl am 26. Mai veröffentlicht. Gleichzeitig hat Mark Weise die Parteien und die Wählervereinigung DMP angeschrieben, um mitzuteilen, auf welche Art sie ihre Wahlvorschläge einzureichen haben. Wahlvorschläge für die Kommunalwahl müssen in der Stadt eingehen bis zum 21. März, 12 Uhr.

Wer völlig neu in der Kommunalpolitik mitmischen will, muss bei einer Bewerbung um einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung zehn Unterstützungsunterschriften von Premnitzern vorlegen. Für den Ortsbeirat Döberitz würden es drei, für den Ortsbeirat Mögelin fünf Unterschriften sein.

Wahlausschuss wird jetzt gebildet

Am 26. März entscheidet der Wahlausschuss über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge. Der Wahlausschuss wird demnächst gebildet. Ihm gehören der Wahlleiter, seine Stellvertreterin und fünf Beisitzer an, die noch berufen werden müssen. Die Stadt Premnitz sucht auch noch Wahlhelfer, Interessierte sind aufgerufen, sich bei Ramona Große unter Telefon 03386/259 215 zu melden.

Wahllokale die gleichen wie immer

Die Wahllokale sind die gleichen wie immer: Rathaus, Oberschule, Dachsberg-Grundschule, Kulturhaus Liebigstraße, Gemeindehaus Arche, Gemeindehaus Döberitz sowie Sport- und Gemeindezentrum Mögelin. Das Briefwahllokal befindet sich ebenfalls im Rathaus.

Zum 14. April wird in Premnitz das Wählerverzeichnis erstellt. Bis zum 5. Mai müssen die Wahlbenachrichtigungskarten an die Haushalte heraus geschickt werden.

Von Bernd Geske