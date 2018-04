Spenden für Rumänien - Premnitzer ist seit 1991 bei Hilfsaktion dabei

Wie jedes Jahr im April sammelt die Evangelische Kirchengemeinde Premnitz wieder Spenden für das Kinderheim im rumänischen Dorf Zsobok. Am Dienstag, dem 17. April, werden am Gemeindehaus von 14 bis 18 Uhr die Hilfspakete angenommen. Am 27. April fährt der 7,5-Tonnen-Laster dann ab auf seine 1300 Kilometer lange Reise ins Apfeltal.

Ein Premnitzer, der von Anfang an bei der Spendenaktion mitgeholfen hat, ist Mihal Tömöri. Er war schon dabei, als 1991 der damalige Nennhausener Pfarrer Matthias Alberecht die Aktion ins Leben rief. Albrecht hatte bald heraus bekommen, dass er Ungarisch konnte, und da in Zsobok nur Angehörige der ungarischen Minderheit Rumäniens wohnten, fragte er ihn, ob er dorthin mal mitfahren würde.

An der Garage hinter dem Gemeindehaus werden die Spenden angenommen. Quelle: Bernd Geske

Der Ort Zsobok sei damals noch fast völlig von der Außenwelt abgeschnitten gewesen, erinnert Mihal Tömöri sich. Einmal habe er eine Gruppe von Jugendlichen aus dem Westhavelland begleitet, die eine Woche in Zsobok lebten und bei verschiedenen Arbeiten halfen. Vor allem in den ersten Jahren ist er nach Zsobok mitgefahren. In jener Zeit hätten er und seine Frau stets mehrere Spendenpakete gepackt.

Später ging der Premnitzer dazu über, lieber Geldspenden mitzugeben. Aus seiner Sicht habe es recht viele Sachspenden gegeben, erklärt er. Aber im Dorf und Kinderheim habe es immer wieder mal auch Probleme gegeben, für deren Lösung Geld gebraucht wurde. Beispielsweise, als Brenner für den Ofen der Bäckerei ersetzt werden mussten.

Beim Auspacken am Heim in Zsobok helfen die Kinder immer mit. Quelle: privat

Mihal Tömöri stammt aus Ungarn und kam 1970 im Rahmen eines Jugendaustausch-Programms erstmals nach Premnitz. Er hatte Rohrschlosser gelernt und arbeitete in der Rohrlegerei des großen Chemiefaserwerkes. 1976 hat er eine Premnitzerin geheiratet und beide zusammen bekamen vier Söhne. Das bislang letzte Mal war er 2014 mit einer Gruppe von Premnitzern in Zsobok, als die 20-jährige Wiederkehr der Grundsteinlegung für das Kinderheim gefeiert wurde.

Mihal Tömöri betont, dass sein Beitrag nur ein bescheidenes Element der Hilfe für Zsobok ist. Er finde es eher bemerkenswert, dass im Westhavelland noch immer so viele Menschen nach so vielen Jahren Pakete für das Heim packen. Wenn man wie er dann gesehen habe, welche Freude die Spenden bei den Kindern auslösen, dann verstehe man gut, wie wichtig diese Hilfe ist.

Von Bernd Geske