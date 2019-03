Parey

Die Untere Havelniederung und die Große Grabenniederung gehören zu den Kernzonen im größten zusammenhängenden Feuchtgebiet im Binnenland Mitteleuropas. Sie sind das Rückgrat des internationalen Schutzgebietssystems im Naturpark Westhavelland.

Niederwild wird selten

Die Feuchtwiesen um Parey, Gülpe, Wolsier, Spaatz und Hohennauen sind Brut- und Rastplatz für Kiebitz, Uferschnepfe, Kampfläufer, Rotschenkel, Enten und viele andere geschützte Wasservogelarten. Doch sind sie immer seltener zu sehen in der wasserreichen Landschaft. Auch Fasane, Rebhühner und anderes Niederwild sind zunehmend rarer geworden.

Darauf haben Jagdpächter schon des Öfteren aufmerksam gemacht. Auch Gerhard Pionschek hat in dem Gebiet sein Jagdrevier. Er ist hier fast täglich unterwegs. Niederwild sieht der Jäger immer seltener und er vermisst auch Feldlerchen sehr. Ihr trillernder Gesang hat ihn früher oft begleitet auf Streifzügen durch sein Revier.

Ursache sind vor allem vierbeinige Einwanderer – auch Prädatoren genannt. Waschbären, Minks und Marderhunde haben die Unterere Havelniederung und die Große Grabenniederung für sich erobert, auch sehr viele Füchse sind unterwegs. Sie holen Eier aus den Nestern der Wiesenbrüter, zerstören Gelege und nehmen Vogelnachwuchs als Beute.

Naturpark bestätigt Problem

„Ja, wir haben da in letzter Zeit damit ein zunehmendes Problem“, bestätigt Ilona Langgemach, Leiterin der Naturparkverwaltung Westhavelland. Wie viele Prädatoren Beute machen in dem Feuchtgebiet, kann die Naturparkchefin nicht sagen.

Die Naturwacht hat festgestellt, dass rund 60 Prozent der Gelege in der Nacht beschädigt oder ausgeraubt werden. Und in der Nacht aktiv und auf Beutezug ist vor allem der Waschbär, der den Landwirten auch an Siloanlagen große Schäden bereitet.

Prädatoren sollen im Feuchtgebiet reduziert werden

Doch für Waschbär und Co könnten die Zeiten ungemütlich werden in dem Feuchtgebiet. Die Naturparkverwaltung hat dafür ein an der Unteren Havelniederung und der Großen Grabenniederung auf 6000 Hektar angelegtes „Prädatoren-Projekt“ im Visier. Jetzt wurde es Landwirten, Jägern, Kommunalpolitikern und Naturschützern in einer Informationsveranstaltung erläutert.

Ziel ist deutliche Reduzierung der Prädatoren in dem Feuchtgebiet. „Das Projekt befindet sich noch in der Vorbereitungsphase“, erklären Ilona Langgemach und ihr Kollege Peter Haase. Ob es zur Umsetzung kommt, hänge noch von vielen Faktoren ab, auch von der Bewilligung notwendiger Finanzen.

Projekte gegen Räuber

Und es würde auch nur funktionieren, wenn alle mitmachen, also auch die Landwirte, die Jäger und der Tierschutz, betont Ilona Langgemach. Eine Maßnahme erklärt Peter Haase: „Man muss Flächen frei halten von Schilf und alte ungenutzte Stallungen aus der Landschaft nehmen.“ Dann haben die Räuber weniger Schutz und Unterschlupf.

Auch das Aufstellen von Fallen, in denen Waschbären, Mink und Marderhunde lebend gefangen werden, könnte eine Projektteil sein. Die regelmäßige Kontrolle der Fallen würde viel Zeit beanspruchen, die insbesondere berufstätige Jäger kaum haben, sagt Gerhard Pionscheck. Er ist zwar Rentner, spricht aber aus eigenen Erfahrungen, weil er in seinem Revier schon Lebendfallen aufgestellt hat und regelmäßig kontrolliert.

Auch wie das Fell erlegter Raubtiere verwendet werden könnte, soll das Projekt regeln. Zunächst wird ein Berliner Büro in diesem Jahr ein Projektkonzept erarbeiten. „Das Projekt ist für die Naturparkverwaltung schon eine gewisse Gratwanderung“, meint Ilona Langgemach. „Aber im Sinne des Schutzes heimischer Vogelarten und des Niederwilds im Feuchtgebiet wäre es gerechtfertigt.“

Zahlen für den Kreis

Im gesamten Landkreis Havelland wurden im vergangenen Jagdjahr 2513 Waschbären, 524 Marderhunde, 41 Minks, und 1899 Füchse gestreckt (einschließlich Fall- und Unfallwild). Vor zehn Jahren waren es lediglich 15 Minks, ein Marderhund und gar kein Waschbär – dafür allerdings 2066 Füchse.

