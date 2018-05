Prtemnitz

Von den beiden Männern, die am Freitagabend den NP-Markt am Premnitzer Dachsberg überfallen haben, fehlt weiterhin jede Spur. Nach Auskunft von Mathias Lorek, dem Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Havelland, läuft die Fahndung auf Hochtouren.

Zu dem Vorfall war es am Freitagabend gekommen. Um 19.52 Uhr, kurz vor Ladenschluss, hatten nach derzeitigem Stand der Dinge zwei maskierte Männer auf dem Vorplatz des Supermarktes in der Karl-Marx-Straße Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben und waren in den Supermarkt gestürmt. Dort bedrohtem sie die Kassiererin mit der Waffe und forderten den Kasseninhalt. Mit diesem verließen sie den Markt und traten zu Fuß die Flucht an.

Tatortbereichsfahndung ohne Erfolg

Die Polizei startete sofort eine so genannte Tatortbereichsfahndung. Das Umfeld des Supermarktes wurde abgesucht, ohne Erfolg. Fährtenhunde kamen nach einer Entscheidung der verantwortlichen Polizeikräfte nicht zum Einsatz.

Zur Verstärkung des Ermittlerteams seien indes Kriminaltechniker aus Potsdam angefordert worden, die den Tatort und das Umfeld nach Spuren abgesucht hätten, so Lorek. Das sei bei schweren Straftaten das gängige Prozedere. Bis weit nach Mitternacht waren die Spezialisten im Einsatz.

Bei den Anwohnern der Gegend um den Supermarkt herrschte lange Zeit Unklarheit über das, was in ihrer Nachbarschaft vorgefallen war. Einige vermuteten, dass die Müllbehälter – wie schon häufiger geschehen – in Brand gesteckt worden waren. Andere gingen von einem Ladendiebstahl aus. Allerdings deutete die Dauer des Einsatzes, der sich über mehrere Stunden erstreckte, schon darauf hin, dass es sich um einen schwer wiegenden Vorfall gehandelt haben muss.

Keine Angaben über Höhe der erbeuteten Geldsumme

Über die Bardgeldsumme, die von den beiden Tätern erbeutet wurde, machte die Polizei keine Angaben. Sollten es, wie vermutet, die gesamten Tageseinnahmen gewesen sein, dürfte es sich um einen erheblichen Betrag gehandelt haben.

Der NP-Markt am Dachsberg hatte Ende des Jahres 2016 für Schlagzeilen gesorgt. Die Kette Edeka, die den Markt betreibt, wollte die Filiale schließen und hatte die Immobilie zum Verkauf angeboten. Daraufhin schlossen sich Anwohner des Dachbergs zu einer Bürgerinitiative zusammen, die gegen die Schließungspläne mobil machte. Mit Erfolg. Im Februar 2017 teilte Edeka mit, dass der Verkauf des Markes nicht weiter verfolgt werde.

Von Markus Kniebeler