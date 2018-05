Premnitz

Der SPD-Ortsverband Premnitz-Milower Land hat bei seinem offenen Stammtisch am Donnerstagabend im Café am See den Versuch gestartet, in der Stadt eine Debatte über die Zukunft der Grundschule Am Dachsberg anzustoßen. Mit zwei Bauabschnitten in diesem und im nächsten Jahr soll das Gebäude um neun Räume vergrößert werden. Vor diesem Hintergrund will die SPD nun erreichen, dass auch über inhaltliche Konzepte neu nachgedacht wird.

„Wir wollen das Beste für den Standort“, leitete die Ortsverbandsvorsitzende Katja Poschmann die Runde ein. Nun solle darüber gesprochen werden, welche Möglichkeiten es gebe. Michael Wischer, sachkundiger Einwohner in der Stadtverordnetenversammlung und Elternvertreter in der Schule, berichtete, er habe vor einiger Zeit in der Schule vorgeschlagen, über Blockunterricht und ein Ganztagsmodell nachzudenken. Das sei von den Lehrern abgelehnt worden.

Poschmann: Blockunterricht hat Potenzial

Mit Blockunterricht seien längere Unterrichtseinheiten von 90 Minuten gemeint, erklärte Katja Poschmann. Sie sehe darin Potenzial. Bei weniger Fächern am Tag müssten die Kinder nicht mehr so schwere Mappen tragen.

„Die Ganztagskarte würde ich zuerst spielen“, sagte Ralf Tebling, Bürgermeister und SPD-Mitglied. Der richtige Ort, um darüber zu entscheiden, sei die Schulkonferenz. Denkbar sei auch ein musikalisches Profil. Würde sich die Schule dafür entscheiden, würde die Stadt auch dafür Geld in die Hand nehmen und beispielsweise ein Tonstudio finanzieren.

Martin: Über Ganztagsmodell wird nicht erneut diskutiert

Schulleiter Jens Martin, der am SPD-Stammtisch nicht teilnehmen konnte, hat am Freitag bestätigt, dass vor einiger Zeit von Eltern ein Ganztagsbetrieb vorgeschlagen wurde. Im Lehrerkollegium und anderen Gremien sei das abgelehnt worden. Weil es noch nicht lange her sei, habe man nicht vor, erneut über ein Ganztagsmodell zu diskutieren.

Jens Martin teilt aber mit, dass es den Plan gibt, einen Antrag an das Land zu stellen, um eine „Schule für gemeinsames Lernen“ zu werden. Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf lernen dabei gemeinsam. Sei man erfolgreich, könnte die Schule eine bessere Ausstattung bekommen. Eine gute Voraussetzung dafür sei, dass die Schule mit dem jetzigen Bauabschnitt einen Fahrstuhl bekomme. Am 15. Mai werde zuerst die Lehrerkonferenz über den Vorschlag entscheiden. Bis 30. November müsse der Antrag ans Land gestellt sein.

Von Bernd Geske