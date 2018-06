Premnitz

Das 25-jährige Bestehen der Stadtwerke Premnitz und der Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz (AFP) feierten die, zum Teil in städtischem Besitz befindlichen, Gesellschaften am Samstag mit einem Rockfestival für die Premnitzer – bei freiem Eintritt. Zum „PremRock“-Festival wurden drei Coverbands eingeladen: „Saitensprung“ und „Mehrweg“ aus Rathenow sowie „Gehrock“ aus Potsdam.

Das Festival startete mit „Mehrweg“. Die 1998 in Rathenow gegründete Band spielt seit drei Jahren in der Besetzung Daniel Bree (Gesang, Gitarre), Mathias Käsel (Schlagzeug), Andreas Gretzinger (Bass) und Daniel Perlick (Gitarre, Gesang). Mit „Bitter sweet symphony“ (The Verve) eröffnete „Mehrweg“ den Auftritt. Auf ihre Weise interpretierte die Band Songs wie „Personal Jesus“ (Depeche Mode) oder „Ein Kompliment“ (Sportfreunde Stiller) bis zu U2, AC/DC und Die Toten Hosen.

Nach 75 Minuten kam „Gehrock“ aus Potsdam auf die Bühne. „Seit der Grundschule sind Andreas Angermüller, Volkmar Klein und ich Freunde. 1981 haben wir unsere Band gegründet. Nach der, zu DDR-Zeiten notwendigen, Einstufung als Amateurband – der Oberstufe – haben wir zirka ein Jahr lang gespielt. Dann kamen Armee und Studium dazwischen“ erzählt Gitarrist Ralf Schröder. „Als uns ein Freund bat, zu seinem runden Geburtstag doch zwei, drei Songs zu spielen, machten wir danach wieder weiter.“ Das war 2009. Seitdem tourt „Gehrock“ wieder und spielt so auch immer wieder regelmäßig im Rathenower „Wall Hall“.

Auch schon beim Stadtfest

Seit eineinhalb Jahren spielen „Gehrock“ mit dem in Berlin lebenden Sänger Fred Kaatz, Bassist Andreas Matzat und dem in Teltow lebenden Schlagzeuger Jörg Mattheus. Ihr Probenraum ist das ehemalige Nachrichtenstudio des DDR-Fernsehens in Berlin-Adlershof. Fred Kaatz spielte auch schon, wie 2012, mit der Band „Dejavue“ beim Rathenower Stadtfest. Nach dem eher ruhigerem Akustikset mit „Mehrweg“ legte „Gehrock“ mit Songs von den Rolling Stones, Billy Idol und ZZ Top gleich richtig los. Dazu füllte sich auch schnell die Tanzfläche – auch mit vielen jungen Leuten, die noch gar nicht geboren waren, als die Musiktitel erstmals veröffentlicht wurden.

Nach 90 Minuten kam die Gruppe „Saitensprung“ für zwei Stunden auf die Bühne. Die Rathenower Band hatte, ein halbes Jahr nach ihrer Gründung, im Herbst 2011 ihr erstes Konzert. Aber durch viele Auftritte in der Region haben sich „Saitensprung“, in der aktuellen Besetzung, Annelie Knobloch (Gesang), Reinhard Melzer (Gitarre, Gesang), Andreas Wetzel (Gitarre), Mathias Knispel (Schlagzeug) und Tim Enders (Bass), ihr Publikum erspielt.

Klassische Interpretationen

Die eigenen Interpretationen von klassischen Rocksong wie „Jumping Jack Flash“ und Alternative Rock gehen dynamisch und energiegeladen „voll auf die Zwölf“. Vor einem halben Jahr kam Tim Eders für Silke Biese als Bassist zu „Saitensprung“. Der 18-jährige Rathenower spielt seit einigen Jahren in verschiedenen Bands und beherrscht sein Instrument.

„Das Festival ist ein Erfolg. Viele Premnitzer und Gäste aus der Region haben, friedlich, mitgefeiert und getanzt“, zog AFP- und Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Hohmann während des Auftritts der letzten Band das Fazit des Abends. „Die Bands habe ich mit ausgesucht. ‚Saitensprung’ ist mein ganz persönlicher Favorit des Abends.“ Insgesamt geschätzt bis zu 500 Menschen feierten das Jubiläum ihrer Stadtwerke und der AFP ausgelassen bis in die Nacht.

Von Uwe Hoffmann