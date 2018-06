Premnitz

Bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb des Industrieparks Premnitz ist am Montag ein Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage dazu mitgeteilt hat, handelt es sich um einen 58-jährigen Beschäftigten. Die Polizei habe ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, wie es in solchen Fällen üblich sei. Das Amt für Arbeitsschutz sei informiert worden. Wie stets bei solchen Vorkommnissen werde das Amt überprüfen, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Die Freiwillige Feuerwehr Premnitz wurde am Vormittag mit der Meldung „Person in Not“ zum Einsatz in den Industriepark gerufen. Zusammen mit Einsatzkräften der Polizei und dem Notarzt waren sie vor Ort. Leider kam für den Mitarbeiter jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehrleute sperrten den Bereich in der großen Halle ab, in dem sich der Unfall ereignet hatte. Und die Polizei leitete die Ermittlungen ein.

Trauer und Betroffenheit in Premnitz und Umgebung

Der tödliche Arbeitsunfall hat bei den Menschen in Premnitz und Umgebung für große Trauer und Betroffenheit gesorgt. In den sozialen Medien hat sich die Mitteilung sehr schnell verbreitet und es wurde teilweise umfangreich darüber diskutiert.

Zuerst war das Gerücht umgegangen, der Arbeitsunfall habe sich bei der Firma Relux ereignet. Das hat sich aber nicht bestätigt.

Helge Große, Betriebsleiter der Vogt-Plastic GmbH in Premnitz, hat auf Anfrage der MAZ bestätigt, dass es dort den Unfall gab. Die gesamte Belegschaft sei sehr bestürzt. Das Unternehmen habe die Untersuchung und die Beweisaufnahme unterstützt, teilte er mit. Die Beweisaufnahme vor Ort sei abgeschlossen.

Unternehmen kam im Jahr 2004 nach Premnitz

Das Familienunternehmen Vogt-Plastic aus Rickenbach im Schwarzwald war im Jahr 2000 nach Premnitz gekommen, als es die Zentrifugentechnik des insolventen Teppichrecyclingwerks Polyamid 2000 übernahm. In letzter Zeit ist in den Standort ein zweistelliger Millionenbetrag investiert worden, um die Kapazitäten erheblich zu erweitern. Von rund 30 Beschäftigten vor zweieinhalb Jahren war das Personal auf 74 Personen gewachsen.

Vogt-Plastic recycelt Kunststoffe von Verpackungen, die in den Gelben Säcken gesammelt werden. Die Verpackungen werden zerkleinert, gewaschen, geschmolzen und zu Granulaten geformt, die Neuware aus Erdöl ersetzen können.

Von Bernd Geske