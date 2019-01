Premnitz

Zum zwölften Mal hatten am Samstag die Freiwillige Feuerwehr Premnitz und die Stadt zum traditionellen Verbrennen der Weihnachtsbäume an den Premnitzer See geladen.

Die Premnitzer Wohnungsgenossenschaft hatte wieder Weihnachtsbäume eingesammelt, allerdings weniger als in den letzten Jahren. Das regnerische Wetter hielt wohl viele Premnitzer davon ab, sich am See, auf einen Glühwein und eine Bratwurst zu treffen.

„Den Regen hätten wir uns gern als Schnee gewünscht. Es muss ja nicht gleich so viel sein wie in Bayern“, erklärte Bürgermeister Ralf Tebling (SPD), der das Feuer um 17 Uhr entzündete.

Von der Industriestadt zum feinen Wohnort

Nur etwa 20 Minuten später mussten einige der Kameraden ausrücken. Eine Brandmeldeanlage hatten einen Fehlalarm ausgelöst. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet und die Einsatzkräfte konnten sich wieder unter die Gäste mischen.

Derweil nutzte Ralf Tebling die Gelegenheit für einen Blick zurück. „Wenn wir heute auf das Erreichte der letzten 30 Jahre in unserer Stadt schauen, können wir stolz sein. Wir haben den Wandel von einer Industriestadt zu einem kleinen, aber feinen Wohnort im Naturpark Westhavelland vollbracht“, so Tebling mit Blick auf den 30. Jahrestag des Mauerfalls.

„Wir haben eine soziale, kulturelle und sportliche Infrastruktur, um die man uns andernorts beneidet. Unsere vier Kitas sind auf modernstem Stand. Vor kurzem wurde die Kita 'Flax und Krümel' erweitert. Das ist auch für die Kita 'Waldhaus' geplant. Und die Grund- und Oberschule bieten Schülern und Lehrern beste Bedingungen“, so Tebling.

Er erinnerte auch an das moderne Gesundheits- und Familienzentrum, das nach der Buga im Stadtzentrum entstand. Zudem blickte der Bürgermeister voraus auf die Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai sowie die Landtagswahlen am 1. September.

Die Flammen lodern hoch am Premnitzer See. Zum zwölften Mal hatte die Freiwillige Feuerwehr Premnitz zum Weihnachtsbaumverbrennen eingeladen. ein Quelle: Uwe Hoffmann

Er rief die Premnitzer zu reger Beteiligung auf, um ihr vor 30 Jahren erkämpftes Recht zu freien demokratischen Wahlen wahrzunehmen.

Beim Weihnachtsbaumverbrennen halfen fünf Jungs und zwei Mädchen der zehnköpfigen Jugendfeuerwehr mit. Zu ihnen gehört auch Jeremy Grothe. Im Sommer trat der Zwölfjährige in die Jugendwehr ein.

„Mein Vater und meine Schwester waren mal in der Feuerwehr. Mir macht Feuerwehr einfach Spaß. Im Herbst habe ich schon am jährlichen 24-Stunden-dienst mit Einsatzübungen teilgenommen“, erzählte der Junge.

Der zwölfjährige Jeremy Grothe trat im Sommer in die Jugendfeuerwehr ein und war auch beim Neujahrsfeuer dabei. Quelle: Uwe Hoffmann

„In diesem Jahr wurden die 26 aktiven Kameraden zu insgesamt 102 Einsätzen alarmiert – rund 30 mehr als im vergangenen Jahr. Auf Grund der Dürre gab es deutlich mehr Vegetationsbrände als sonst“, zog der stellvertretende Ortswehrführer Tobias Bärmann eine vorläufige Jahresbilanz.

Zu den schwersten Einsätzen zählten die zwei Wohnungsbrände Im Winkel und in der Neuen Waldstraße sowie der Unfall mit Todesfolge am Bahnübergang in Premnitz-Nord in den letzten Wochen. In diesem Jahr besteht die Freiwillige Feuerwehr Premnitz 95 Jahre. Das wird am 19. Mai gefeiert.

Von Uwe Hoffmann