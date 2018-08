Premnitz

Zeugen meldeten am Montagabend gegen 19 Uhr in der Nähe der Alten Hauptstraße von Premnitz einen Waldbrand. Nach ersten Erkenntnissen geriet aus bislang unbekannter Ursache Unterholz des dortigen Waldgebietes in Brand. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer zunächst erfolgreich, konnte aber zirka 1 500 Quadratmeter Wald- und Wiesenfläche, die in Folge des Brandes beschädigt wurden, nicht mehr retten. Am Dienstagvormittag flammte der Waldboden erneut wieder auf, so dass die Feuerwehr noch einmal für Löscharbeiten zum Einsatzort gerufen werden musste. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zum Verdacht einer Brandstiftung aufgenommen.

Von Bernd Geske