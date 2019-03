Ribbeck

Das 12. Havelländische Künstlersymposium findet in Ribbeck statt. Eröffnet wird es am 23. März um 16 Uhr im Landhaus Ribbeck mit einer Ausstellung in der Galerie Kunst-Punkt.

Blick auf Fontane

Unter dem Titel „Fontane.200: Fünf Schlösser. Spurensuche“ stellen sich sechs Künstler aus dem Havelland vor. Claudia und Thomas Jung, die das Landhaus Ribbeck betreiben, stellen Malerei und Collagen aus.

Skulpturen, Bilder, Klänge

Frantek P. Riedel aus Lietzow zeigt Metallskulpturen. Dirk Friese aus Landin ist mit experimenteller Fotografie vertreten, Andra Barz aus Brandenburg mit Klanginstallationen. Kommunikationsdesignerin Katrina Lange zeigt Malerei und Kalligraphie.

Auftakt in Premnitz

Das 1. Havelländische Künstlersymposium hatte 2007 in Premnitz stattgefunden, damals von der Stadt organisiert. Schwerpunkt war die Bildhauerei.

Havelländisches Künstlersymposium 2018 in Neuwerder Quelle: Joachim Wilisch

Das 2. Havelländische Künstlersymposium hatte die Galerie Mertens in Rathenow veranstaltet und sich dabei dem „Zeichnen und Aquarellieren” gewidmet. Kriele, Garlitz, Falkensee, Perwenitz und Schönwalde waren andere Orte des Künstlersymposiums.

Von Marlies Schnaibel