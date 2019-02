Rathenow

Im Kinderheim Steckelsdorf kann der Trägerverein Horizont nun das Umfeld für die Jungen und Mädchen, die da untergebracht sind, schöner gestalten. Möglich geworden ist das durch eine 2000-Euro-Spende des Rotary Clubs Havelland. Und damit nicht genug. Begeistert von dem Vortrag, den Horizont-Geschäftsführer Steffen Baßel dazu vor Rotariern hielt, entschloss sich ein Mitglied des Clubs spontan, den Betrag im Namen aller Rotarier zu verdoppeln.

Ein Herzensanliegen

Für den Rotary Club Havelland betonte Präsident Hermann Fischer, es sein ein Anliegen des Clubs, Kinder- und Jugendarbeit in jeder Form zu stärken. In dem Zusammenhang sei das Engagement des Clubs im Zusammenhang mit dem Jugend- und Freizeitgelände Ride-Platz in Rathenow zu sehen aber auch immer wiederkehrende Hilfen für den Förderverein der Musikschule.

Steffen Baßel machte klar, dass die so genannten Träger der Freien Jugendhilfe auch auf Spenden angewiesen sind. „Gerade unser Verein bewegt sich auf schwierigem Gelände, denn wir kümmern uns um Hilfe in schwierigen familiären Situationen.“ Wenn ein Kind im Kinderheim untergebracht wird, sei das zumeist der letzte Schritt, so Baßel. Es gebe einen ganzen Katalog mit Hilfemaßnahmen.

Gute Kommunikation

Eng müsse Horizont daher mit dem Jugendamt des Kreises – aber auch anderen Jugendämtern – zusammenarbeiten. „Ich denke wir haben eine gute Kommunikation“, sagte der Horizont-Geschäftsführer. Seit der Gründung des Vereins vor 20 Jahren gingen zwei große Einrichtungen zur so genannten stationären Erziehungshilfe in die Trägerschaft von Horizont über. Das sind die Kinder- und Jugendwohnheime in Steckelsdorf und Ketzin. In Steckelsdorf gibt es zudem zwei Plätze für eine kurzfristige Inobhutnahme zur Verfügung. „Aber nur, wenn tatsächlich ein Kind schnell aus der Familie raus muss“, erläutert Baßel.

Weitere Einrichtungen

Dazu kommen Familienwohngruppen in Nauen, fünf Erziehungsstellen, betreutes Einzelwohnen und ein Jugendhaus in Nauen. Das Jugendhaus ist Jugendlichen vorbehalten, die durch Mehrfachstraftaten aufgefallen sind. Eine Jugendwohngruppe gibt es auch in Velten ( Oberhavel).

Insgesamt betreibt Horizont 29 Projekte. „Hilfe zur Selbsthilfe ist dabei unsere wichtigste Maxime“, sagt Baßel und räumt offen ein, „dass der Verein in 20 Jahren seines Bestehens auch die eine oder andere Krise bewältigen musste“.

Schöneres Wohnumfeld

Mit dem Geld der Rotarier soll das Wohnumfeld für die Jugendlichen in Steckelsdorf schöner gestaltet werden. „Es gibt da verschiedene Wünsche und nun können wir sie endlich erfüllen“, so Steffen Baßel.

Von Joachim Wilisch