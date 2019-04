Rathenow/Nennhausen

Die einen sagen so, die anderen sagen es anders. Während Ministerpräsident Dietmar Woidke in Ribbeck deutlich machte, dass auf der Bahnstrecke von Rathenow nach Berlin zeitnah ein 30-Minuten-Takt ermöglicht werden müsse, bekam der Land Landtagsabgeordnete Michael Koch ( CDU, Brieselang) dazu eine andere Antwort aus dem brandenburgischen Verkehrsministerium.

Frage im Plenum

Michael Koch, erkundigte sich im Rahmen der Plenarsitzung des Brandenburger Landtages am 11. April nach den Plänen der Brandenburger Landesregierung noch vor Fertigstellung des Ausbaus der Lehrter Bahn einen Antrag bei der Deutschen Bahn zu stellen, um eine Taktverdichtung des RE 4 zur Hauptverkehrszeit zu ermöglichen.

Infrastrukturministerin Kathrin Schneider ( SPD) machte in Ihrer Antwort wenig Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation. Vor dem Jahr 2022 sei eine Bestellung durch das Land nicht zu erwarten. Als Gründe führte die Ministerin an, dass in den Morgenstunden keine freien Kapazitäten von der Bahn gemeldet worden seien. Weiterhin fehle es an Wagen für die Züge.

Keine Anträge bisher

Ein Vertreter der Bahn hatte allerdings bei zwei Informationsveranstaltungen zum Ausbau der Strecke moniert, dass das Land Brandenburg noch keine Anträge zur Taktverdichtung gestellt hat.

Für den Kreistagsabgeordneten Corrado Gursch ist die Aussage der Ministerin nicht nachvollziehbar: „Es ist unverständlich, warum nun wieder auf die Bahn verwiesen wird. Das Land war und ist weiterhin als Besteller der Verkehrsleistung verantwortlich für den gesamten Nahverkehr und damit auch für die Taktverdichtung des RE 4“.

Am Thema bleiben

Michael Koch MdL wird an dem Thema dran bleiben: „Die Menschen vor Ort haben ein Recht auf die optimale Bahnanbindung. Dafür muss das Land, die dafür hunderte Millionen Euro an Regionalisierungsmittel vom Bund bekommen, auch sorgen.“

Von Joachim Wilisch