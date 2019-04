Rathenow

Die Straße „Grünauer Fenn“ im gleichnamigen Gewerbegebiet soll in diesem Jahr saniert werden. Genauer gesagt: Die Sanierung der Straße soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Im Herbst 2017 war der erste Abschnitt der Strecke – ausgehend vom Knüppeldamm – in Ordnung gebracht worden. Nun ist der Rest der Straße an der Reihe. 420 000 Euro sind für die Realisierung des Vorhabens reserviert.

Damit wird ein Werk vollendet, das eigentlich längst fertig sein sollte. Im vergangenen Jahr war die Sanierung von der Bauverwaltung fest eingeplant worden, doch nach einer Entscheidung der Stadtverordneten wurden die dafür vorgesehenen Mittel umgelenkt, um die Ferchesarer Straße in Semlin mit einer neuen Deckschicht zu versehen.

Einstimmiger Beschluss

Eine derartige Kehrtwende ist nun nicht zu erwarten. Die Prioritätenliste in Bezug auf die Straßensanierung in diesem Jahr, auf der das Grünauer Fenn die erste Position einnimmt, wurde im Bauausschuss einstimmig verabschiedet. Die Stadtverordneten werden diesem Votum am 15. Mai mit großer Wahrscheinlichkeit folgen.

Auf der genannten Liste steht außerdem die Ausbesserung von drei Betonplattenstraßen. 100 000 Euro sind dafür vorgesehen. Von dem Geld sollen die ramponierten Fahrbahnen der Ferdinand-Lassalle-Straße, der Karl-Gehrmann-Straße und des Birkenweges in Ordnung gebracht werden. Auf diesen Strecken müssen Risse geflickt, Löcher verfüllt und andere Unebenheiten beseitigt werden.

Regeneinläufe werden saniert

An der Sanierung der Regeneinläufe in der Straße „Am Körgraben“ geht kein Weg vorbei. In Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Abwasserverband wird dort die gesamte Regenentwässerung erneuert. 165 000 Euro muss die Stadt für ihren Anteil aufbringen.

80 000 Euro werden bereitgestellt, um drei unbefestigte Straßen im Rathenower Norden mit einer so genannten Tränkdecke zu überziehen. Die Anwohner von Röntgen-, Liebig- und Humboldtstraße hoffen, dass der Ärger über Staub und Matsch danach der Vergangenheit angehört.

Im Süden der Stadt wurden etliche Straßen bereits vor einigen Jahren mit Tränkdecken versehen. Unter anderem wurde diese Technik im Lilienthalweg, im Ossietzkyweg und im Ernst-Haeckel-Weg angewendet. Nun steht eine Reparatur an. 20 000 Euro sind dafür veranschlagt.

Gehwege für die Böhner Chaussee

Der Bau von Gehwegen entlang der Böhner Chaussee wird schon seit langem gefordert. Die Wege sollen die Bushaltestellen miteinander verbinden, die im Auftrag des Landesbetriebs Straßenwesen in diesem Sommer gebaut werden. Dadurch soll vor allem der Weg für Schulkinder sicherer werden.

75 000 Euro will die Stadt für die jeweils rund 400 Meter langen unbefestigten Gehwege auf beiden Straßenseiten der L 96 zwischen den Haltestellen Wilhelminenhof und Ludwigshof ausgeben.

Von Markus Kniebeler