Rathenow

„Immer in Bewegung“ lautet das Motto der Kreissportjugend Havelland. Bewegung hatten die insgesamt rund 480 Fünf- und Sechsjährigen aus 21 Kitas im Westhavelland am Freitagvormittag genug. Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz. Fast jede der Kitas aus dem Westhavelland – aus Stechow, Barnewitz, Hohennauen, Stölln, Rhinow, Großwudicke, Premnitz und Rathenow mit den Kitas der Ortsteile – beteiligte sich an der traditionellen Kita-Olympiade der Kreissportjugend im Rahmen der Kreisolympiade im Stadion am Vogelgesang.

Zur Galerie Der Spaß stand im Vordergrund, als sich am Freitag 480 Kinder mit Kita-Erziehern und Vertretern der Kreissportjugend am Stadion Vogelgesang in Rathenow zur Kita-Olympiade trafen. Am Schluss gab es für alle Teilnehmer Medaillen.

15 Stationen galt es in diesem Jahr für jedes der Kinder zu bewältigen. Beim Balancierparcours oder auf dem Hüpfball und beim Eierlauf hieß es, die Koordination zu bewahren. An einigen Stationen, wie dem Schwungtuch, der „Raupe“ oder dem Spiel mit der Weltkugel mit einem Durchmesser von etwa eineinhalb Meter Durchmesser, war Teamgeist gefragt.

Fußball geht immer

So auch beim Fußball. „Fußball spiele ich auch gern auf der Wiese unserer Kita mit. Die Mädchen spielen oft gegen die Jungs. Manchmal gewinnen sie, manchmal wir“, erzählt Betty der aus der evangelischen Kita „Regenbogen“ Rathenow. „Am meisten hat mir aber Tauziehen gefallen. Mein Team hat zwar verloren. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht.“

Die Sechsjährige aus der „Löwen“-Gruppe setzte sich an den einzelnen Stationen für ihre Gruppe ein und kämpfte wie die Wildkatze, die als Namensgeber Pate stand. Mit 37 Kindern kam die Kita „Regenbogen“ zur Kita-Olympiade.

Die Kinder mussten geschickt sein. Quelle: Uwe Hoffmann wort+bild

Aber auch beim Sackhüpfen, Rasenski und Bobbycarrennen hatten die kleinen Sportler viel Freude. In der Pause konnten sich die Kinder ausgelassen auf den zwei aufgebauten Hüpfburgen austoben. Immer wieder sorgte auch Clown Celly mit kleinen Späßen für Gelächter.

Die Freude war noch einmal groß, als zum Abschluss jeder Teilnehmer seine Medaille erhielt. So trug auch die sechsjährige Betty aus Rathenow stolz ihre Medaille um den Hals. Die Klasse 9b und einige Schüler der 9a des Jahn-Gymnasiums halfen in diesem Jahr bei der Betreuung der Kinder an den einzelnen Stationen.

Lob von Elke Nermerich

„Die Kita-Olympiade für die Fünf- und Sechsjährigen ist ein wichtiger Bestandteil der Kreisolympiade“, sagte die Erste Beigeordnete des Landkreises, Elke Nermerich, die gemeinsam mit Sportreferent Bruno Kämmerling die Kita-Olympiade eröffnete.

Die Kreisolympiade junger Sportler findet 2018 zum 25. Mal statt. Sie gehört zu den regelmäßigen sportlichen Veranstaltungen, die Kreissportjugend und Kreissportbund im Havelland seit Beginn anbieten. In diesem Jahr feiert der KSB sein 25-jähriges Bestehen. Seit vielen Jahren gehört die Kita-Olympiade für die Vorschulkinder der Westhavelländer Kitas in Rathenow dazu. Eine weitere Kita-Olympiade gibt es für Vorschulkinder aus Falkensee, Elstal und Nauen. Sie findet im Osthavelland statt.

Von Uwe Hoffmann