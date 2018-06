Rathenow

Es gibt schon wieder Ärger über die Stauhaltung im Rathenower Stadtwald. Anlass ist ein Staubauwerk im Riesenbruchgraben in der Nähe des Golfplatzes, das Wasser im Gebiet hält. Das hat Auswirkungen auf die Bewirtschaftung des Stadtwaldes. Nach Auskunft von Rathenows Vize-Bürgermeister Hans-Jürgen Lemle sei es dem Stadtförster im Frühjahr nicht möglich gewesen, Sturmschäden aufzuarbeiten. Der Boden in bestimmten Bereichen des Stadtwaldes sei so durchnässt gewesen, dass die Forstarbeiter mit ihrem Gerät nicht an die umgestürzten Eichen herangekommen seien.

Tatsächlich sind die Stauhöhen im Riesenbruchgraben angehoben worden. Auf Weisung des Umweltministeriums wurden vom 1. Februar bis zum 10. Mai 26,90 Meter als Stauziel ausgegeben. Bis zum 10. Juni sind 26,70 Meter festgelegt. Ab dem 11. Juni gilt dann der Sommerstau von 26,50 Meter. Im Schnitt hätten die Werte um 20 bis 40 Zentimeter über denen des Vorjahres gelegen, sagt Lemle. Das habe zur Vernässung der besagten Waldflächen geführt. Und weil der Stadt dadurch wirtschaftliche Schäden entstanden seien, habe man bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises Widerspruch gegen die festgelegten Stauhöhen eingelegt, so Lemle.

Nabu handelte auf Anweisung des Ministeriums

Rene Riep, Geschäftsführer des Nabu-Regionalverbandes Westhavelland, ist verantwortlich für das oben erwähnte Staubauwerk im Riesenbruchgraben. Der Nabu sei vor Jahren vom Ministerium damit betraut worden, die Stauhöhen im Stadtwald einzustellen. Der Anweisung des Ministeriums, die Höhen in diesem Frühjahr zu verändern, habe er ausgeführt.

Riep erklärt, dass im Riesenbruchgraben seit 2013 der Sommwerstauwert auch im Winter gefahren worden sei. Das mache aus naturschutzrechtlicher Sicht aber keinen Sinn. Deshalb habe das Ministerium die Stauhöhen in diesem Frühjahr angehoben. Allerdings seien die Werte wegen der trockenen Witterung gar nicht einzustellen gewesen. So liege der Pegel jetzt schon bei 26,48 Metern. Um die vorgesehenen 26,70 Meter zu erreichen sei schlicht und einfach nicht genug Wasser da.

Riep bestreitet nicht, dass Teile des Stadtwaldes im Frühjahr nass gewesen sind. Aber das sei in Niederungen nun mal so. „Wir befinden uns in einem schützenswerten Naturraum“, sagt er. „Wir können nicht die ganze Niederung entwässern, damit der Förster trockenen Fußes an ein paar Eichen herankommt.“

Stadtförster Thomas Querfurth in jenem Waldabschnitt, der wegen der Nässe im Boden noch nicht beräumt werden konnte. Quelle: Markus Kniebeler

Das sieht Stadtförster Thomas Querfurth anders. „Durch die nicht abgestimmte Erhöhung des Staus ist uns nachweisbar ein wirtschaftlicher Schaden entstanden“, sagt er. Querfurth und Lemle ärgern sich vor allem über die Art und Weise, in der die Stauhöhen verändert wurde. „Wir als Stadt wurden vor vollendete Tatsachen gestellt“, moniert Lemle. Es habe weder einen erklärenden Brief des Ministeriums gegeben, keine Ankündigung, keine Mitteilung, nichts. Dabei sei die Stadt als Eigentümerin des Stadtwaldes, durch den der Riesenbruchgraben verläuft, von den wasserrechtlichen Anordnungen direkt betroffen.

Entscheidung über alle Köpfe hinweg

Besonders betrüblich sei es, dass derzeit ein von der Stadt beauftragter Geologe die Wassersituation im Stadtwald untersuche, um ein Gutachten zu erstellen. Ziel sei es, auf Grundlage des Gutachtens die Stauhöhen neu zu bestimmen. Dass nun über alle Köpfe hinweg die Stauziele verändert worden sind, dafür hat Lemle kein Verständnis.

„Der Wasserhaushalt in Rathenow ist seit Jahren ein sehr sensibles Thema“, sagt Lemle. Die Stadt versuche intensiv, die widerstreitenden Fraktionen – Umweltschützer, Hausbesitzer, Waldeigentümer – ins Gespräch zu bringen. Das Gutachten sei der Versuch, eine Grundlage für eine vernünftige Wasserhaushaltung zu finden. Leider werde dieses Bemühen durch derartige Anordnungen von oben torpediert.

Von Markus Kniebeler