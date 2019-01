Rathenow

Das Leben der Christen wird in Rathenow bald von der Gebetswoche der Evangelischen Allianz bestimmt. Vom Montag, dem 14. Januar, bis zum Sonntag, dem 20. Januar, findet an jedem Tag eine Veranstaltung statt, die unter dem großen Motto „Einheit leben lernen“ steht.

„Die Allianzgebetswoche findet dieses Jahr in Deutschland zum 173. Mal statt“, erklärt der Rathenower Werner Schmidt, „daran nehmen die evangelischen Gemeinden unterschiedlichster Art und Prägung teil, weil wir nicht auf das Trennende, sondern auf das Verbindende der Gemeinden hinweisen wollen.“ Es solle zusammen das Wichtigste getan werden, das es für die Gemeinden gibt: beten.

Deutschlandweit in 1150 Orten

Er selbst sei seit Mitte der fünfziger Jahre bei der Allianzgebetswoche in Rathenow dabei, berichtet Werner Schmidt. In rund 1150 Orten deutschlandweit würden sich die Menschen in der nächsten Woche versammeln.

Bei jeder Zusammenkunft gibt es nach der Begrüßung eine Predigt, erklärt Pfarrer Andreas Buchholz. Danach werde über einen Bibelabschnitt gesprochen und zum Abschluss gebe es einen Gebetsteil. Als Besonderheit sei in Rathenow auch die katholische Gemeinde dabei.

Erstes Thema: „Der Berufung würdig leben“

Es geht los am Montag um 19.30 Uhr bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft in der Bergstraße 6. Das Thema lautet: „Der Berufung würdig leben.“ Am Dienstag ab 19.30 Uhr geht es bei der Adventsgemeinde, Friedrich-Engels-Straße 26, um das Thema „Demut, Sanftmut und Geduld einüben“. Am Mittwoch, dem 16. Januar, geht es im Lutherhaus in der Jahnstraße bereits um 14. 30 Uhr mit einer Kaffeetafel los. Thema: „Einander in Liebe ertragen“.

Bei der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, Berliner Straße 29, heißt es am Donnerstag ab 19.30 Uhr um „Die Einigkeit wahren“. Am Freitag zur gleichen Zeit geht es bei der Ev. Hoffnungskirche, Gebhardtstr. 40 um „Das Band des Friedens knüpfen“. Am Samstag, 19.30 Uhr, heißt es im Lutherhaus „Träger der Hoffnung sein“. Den Abschluss bildet am Sonntag, schon ab 10 Uhr, ebenfalls im Lutherhaus „Alles Gnade!“. Hier sind alle Teilnehmer dazu eingeladen, etwas zum Essen mitzubringen. Zum Mittag wird gemeinsam gespeist.

Von Bernd Geske