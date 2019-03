Friesack

Zum diesjährigen Rosenmontagsumzug durch Friesacks Innenstadt hatten die Narren des Gastgebers vom Friesacker Karneval Club (FKC) und fünf Gastvereinen am Montagvormittag vor Start des Umzugs erst mit Regen und Windböen zu kämpfen.

Zur Galerie Am Rosenmontag hatte der Friesacker Karnevalsclub FCK zum Rosenmontagsumzug geladen und zahlreiche Vereine aus Nachbargemeinden nahmen teil. Die Narren trotzten Wind und Regen – später übernahm die Sonne wieder die Vorherrschaft.

Ganz besonderes Pech hatte der Rathenower Carnevals-Club. Auf der Fahrt nach Friesack erwischte eine kräftige Windbö den von einem Transporter gezogenen Anhänger, auf dem die Narren des RCC am Umzug, unterstützt durch Soundspower Event teilnehmen wollten.

Obwohl der Fahrer nur langsam unterwegs war, kippte der leere Anhänger auf der Bundesstraße 5, kurz vor Friesack, um. Nach kurzen Schreck hatten sich alle Narren aus Rathenow wieder gesammelt, der Anhänger wurde zur Tankstelle geschleppt.

Dann kam die Sonne

Eine halbe Stunde nach Start des Umzugs kam dann wieder die Sonne heraus und strahlte mit den Narren und den vielen Zuschauern, die die Straßen säumten oder mitliefen, um die Wette. Die Rathenower Gäste wurden auf dem großen Truck des Gastgebers aufgenommen.

Das FKC-Prinzenpaar Mandy I. und Dirk I. fuhr auf einem eigenen Transporter, gemeinsam mit Pauline II. (10) und Lenny I. (10) – dem Kinderprinzenpaar, das nach 2017/2018 bereits im zweiten Jahr regiert. Mit Lynn I. und Marcel I. brachten die Rathenower das einzige Gastprinzenpaar zum Umzug mit.

Die Retzower Garde. Quelle: Uwe Hoffmann

90-Minuten-Umzug mit Partymusik

Insgesamt sechs Lastwagen und vier Transporter, davon zwei vom Traktor gezogen, beteiligten sich am 90-Minuten-Umzug, mit ordentlich Partymusik aus den Boxen, vom Marktplatz, durch die Innenstadt, bis zur Wende kurz vorm Bahnhof bis zum Oberstufenzentrum. Das verrückteste Gefährt war ein Aufsitzrasenmäher. Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Friesack und die Polizei sicherten den Umzug ab.

Wieder mit dabei waren die Narren des PCC „Rot-Weiß“ aus Pessin. „Traditionell feiern wir noch nach Aschermittwoch weiter“, erzählt PCC-Präsident André Rentsch. „In der diesjährigen 55. Session folgt noch die Weiberfastnacht am Frauentag, die Fremdensitzung am 9. März und der Kinderkarneval am 10. März.“

Narren aus Nauen, Lehnitz und Retzow

Mit ihrem Truck fuhren auch die Narren des Nauener NKC „Blau-Weiß“ mit ihren Blauen Funken mit. Zum zweiten Mal nahm eine kleine Delegation des LKK aus Lehnitz bei Oranienburg am Umzug in Friesack teil. Erstmals beteiligte sich der Karnevalclub Retzow (KCR) mit einem eigenen Transporter am Rosenmontagsumzug.

„Etwa 20 der über 40 Mitglieder unseres Vereins sind heute mit dabei“, so Alfred Heustädter, seit 1998 KCR-Präsident. „Unser 1978 gegründeter Verein feiert in der närrischen Saison zwei Prunksitzungen und den Seniorenkarneval.“ Traditionell beteiligen sich am Rosenmontagsumzug des Friesacker Traktor & Pulling Team und der Wutzetzer Baufirma Malzahn.

Der Umzug wurde wieder durch die Feuerwehr Friesack abgesichert. Quelle: Uwe Hoffmann

Immer wieder wurden von den LKW die Konfetti-Kanonen abgefeuert. Und für die Kinder, die am Straßenrand standen, gab es jede Menge Kamelle.

Nach dem Umzug feierte der FKC im Oberstufenzentrum seinen Kinderkarneval und abends den Rosenmontagsball unter dem Motto der 66. Session „Mit kurzem Schwert und langer Lanze – auf in den Rittersaal zum Tanze“.

Von Uwe Hoffmann