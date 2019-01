Rathenow

Er zeigte sich selbstkritisch, Günter Hübner, von dem die meisten Fotos der Ausstellung zum 20-jährigen Bestehen des Naturparks Westhavelland stammen. Im Erdgeschoss des Rathenower Rathauses ist sie am Mittwoch eröffnet worden. Die Hauptfrage sei die „Kunst des Weglassens“ gewesen, als er und seine Frau Gudrun aus ihrem reichhaltigen Fundus die Fotos für die Ausstellung auswählten, sagte er.

Nur 38 Bilder sollten es werden. Schließlich war von Anfang an vorgesehen, dass die Ausstellung durch eine größere Zahl von Rathäusern der Naturparkgemeinden wandern sollte. Da musste sie sich auf eine überschaubare Größe beschränken, aber trotzdem repräsentativ für den Naturpark sein. Günter Hübner schloss seine kurze Rede mit den Worten: „Wir hoffen, die Auswahl ist uns gelungen.“

Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung von Elea Ruppin (links) und Jelena Kuprikow. Quelle: Bernd Geske

Bürgermeister Ronald Seeger brachte das Publikum mit rundum anerkennenden Worten auf die richtige Spur. Er zitierte kurz Friedrich Schiller mit „Alles, was die gesunde Natur tut, ist göttlich.“ und erklärte, die beiden Fotokünstler Günter und Gudrun Hübner hätten es verstanden, die Schönheit der Natur mit der Kamera einzufangen. Die eine oder andere einmalige Aufnahme sei entstanden, 38 erlesene Exemplare seien ausgewählt worden.

René Riep vom Naturschutzbund Westhavelland erinnerte daran, dass die Ausstellung vor einem Jahr im Naturparkzentrum Milow zum ersten Mal gezeigt worden ist. Das Jahr des Gründungsjubiläums war 2018. Danach wanderte die Präsentation nach Rhinow, Premnitz, Nennhausen und Friesack.

In Rathaus zu sehen bis zum 29. März

In Rathenow wird die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Verwaltung bis zum 29. März zu sehen sein. Danach wird sie noch im Amt Neustadt/Dosse gezeigt. Vom Biber in Nahansicht über drei schmusende Schwäne bis hin zu Booten auf den so markanten Gewässern sind viele faszinierende Motive dabei. Wie René Riep berichtet, sind die Macher der Ausstellung mit den Rückmeldungen sehr zufrieden. An den bisherigen Ausstellungsorten habe es viele positive Reaktionen gegeben.

Der Naturpark Westhavelland hat eine Fläche von 1315 Quadratkilometern und ist damit das weitläufigste Großschutzgebiet im Land Brandenburg. Er gehört mit der Havel, ihren Nebenflüssen und den vielen Seen zu den gewässerreichsten Regionen Deutschlands. Die Niederung der Unteren Havel ist ein Lebensraum für viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Wegen des außergewöhnlich dunklen Nachthimmels wurde der Naturpark Westhavelland zum ersten Sternenpark Deutschlands auserwählt.

Von Bernd Geske