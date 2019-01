Rathenow

Bereits zum fünften Mal eröffnete das Rathenower Kulturzentrum den Reigen seiner kulturellen Veranstaltungen am Samstag mit zwei Neujahrskonzerten des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode.

Zur Galerie Die Auftritte des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode am Jahresanfang im Rathenower Kulturzentrum sind eine schöne Tradition. Auch am Samstag begeisterte das Ensemble das Publikum mit mitreißender Musik.

Nach Eröffnung des über eineinhalbstündigen Konzerts mit Mozarts Overtüre zu „Die Hochzeit des Figaro“ nahm das Orchester die Zuhörer der beiden ausverkauften Aufführungen auf eine musikalische Reise nach Italien mit.

Sopranistin in Bestform

„Die Arie der Lauretta gehört zur 1918 an der New Yorker Metropolitan Opera uraufgeführten Oper ’Il trittico’ ('Das Triptychon') des Komponisten Giacomo Puccini“, moderierte Musikdirektor Christian Fitzner, der das Orchester seit 25 Jahren leitet, das zweite Stück an. „Es ist eine der meist aufgeführten Sopran-Opern überhaupt.“ Dazu betrat Sopranistin Anja Kaesmacher die Bühne, die das Publikum bereits zum Neujahrskonzert im letzten Jahr als Solistin begeistert hatte. Bis zur Pause ging die Reise, unter anderem mit Emile Waldteufels „Spanischem Walzer“, weiter nach Spanien.

Gastauftritt von Franz Fischer

Beim ersten Konzert hatte Franz Fischer vor der Pause seinen Gastauftritt zum „Ungarischen Tanz No. 3“ von Johannes Brahms. „Bereits zum zehnten Mal darf ich hier ein Stück des Orchesters dirigieren. Das ist eine große Ehre und Freude“, so der langjährige Dirigent und Chorleiter aus Premnitz.

Zu seinem 80. Geburtstag vor zehn Jahren hatte Fischer seinen ersten Gastauftritt als Dirigent gehabt, der fortan zur jährlichen Tradition wurde. Am Samstag feierte Fischer, der am 30- November 90 geworden war, mit seinem zehnten Auftritt ein kleines Jubiläum. Christian Fitzner holte den Jubilar noch einmal zur Zugabe, dem „Radetzky-Marsch“, als Dirigent auf die Bühne.

Der chilenische Tenor Carlos Moreno Pelizari begeisterte neben der Sopranistin Anja Kaesmacher als Solist. Quelle: Uwe Hoffmann

Im zweiten Teil kamen mit Johann Strauß, Vater und Sohn, mit „Einer Nacht in Venedig“ und der „Sturmschritt-Polka“, nun auch zwei populäre Vertreter der Operettenmelodien zu Wort. Zu „Tanzen möcht’ ich“ aus Emmerich Kálmáns „Czardasfürstin“ sangen – und tanzten – beide Solisten.

Dein ist mein ganzes Herz

Zu den wichtigsten Vertretern der Unterhaltungsmusik in der k.u.k.-Doppelmonarchie Östereich-Ungarn ab 1867 gehörte auch Franz Lehár. Zu „Dein ist mein ganzes Herz“ aus seiner Operette „Im Land des Lächelns“, verlieh Tenor Pelizari auch diesem Solo all sein Temperament und Ausdruckskraft seiner Stimme.

Auch der Humor kam beim diesjährigen Neujahrskonzert nicht zu kurz. So moderierte Christian Fitzner Strauss' „Seufzer-Polka“ pantomimisch an. Mit einer Arie aus Giuseppe Verdis Oper „La Traviata“ gab es noch eine Zugabe für die Zuhörer, die begeistert applaudierten.

Seufzendes Publikum

Die jüngste war gerade 14 Monate alt. Mit ihrer Mutter am Türgang stehend, bewies sie mitwippend und durch ihre Beifallsbekundung, dass Musik universell ist – egal welchen Stils. Zur zweiten Zugabe war das Publikum noch einmal gefragt und untermalte nun vortrefflich die „Seufzer-Polka“ mit überzeugend kund getanen Seufzern.

Stammgäste im Kulturzentrum: Seit Jahren eröffnen die Musiker des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode das Veranstaltungsjahr. Quelle: Uwe Hoffmann

Die in Trier geborene Sopranistin Anja Kaesmacher debütierte bereits während der Spielzeit 1997/1998 am Mainfranken-Theater Würzburg, dessen Ensemblemitglied sie bis zum Jahr 2008 blieb. Als nun freiberufliche Opernsängerin an verschiedenen deutschen Theatern ist Anja Kaesmacher auch als Gesangspädagogin und nach Abschluss ihres Lehramtsstudiums 2015 auch als Gymnasiallehrerin in ihrer hessischen Heimat tätig.

Der Tenor Carlos Moreno Pelizari setzte sein in der chilenischen Heimat begonnenes Studium 2011 an der Folkwang Universität der Künste in Essen fort. Als Solist trat er in den bedeutendsten Theatern und Konzertsälen seiner Heimat auf. Seit 2014 war er an verschiedenen deutschen Theatern engagiert. Im letzten Jahr sang er in der Opernaufführung „La traviata“ auf der Seebühne der Eutiner Festspiele.

Von Uwe Hoffmann