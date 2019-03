Rathenow

Auf dem Märkischen Platz machten am Mittwoch Vertreter aller Betreuungseinrichtungen der Arbeiterwohlfahrt auf den Internationalen Tag gegen Rassismus an diesem Donnerstag aufmerksam.

Den Ort für die kleine Demonstration hatten die Awo-Leute mit Bedacht gewählt.

Man wolle deutlich machen, dass der Märkische Platz nicht alleine Demonstranten gehört, die sich mit Hetzreden gegen Zuwanderer richten. Der Platz sei für alle Menschen da.

Ähnliche Aktionen, darunter auch so genannte Flashmob, fanden am Mittwoch in vielen Städten des Landes Brandenburg statt.

Von MAZ