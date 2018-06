Rathenow

Wenn Detlef Zemlin, der in Ferchesar Ferienhäuser vermietet, Gäste vom Rathenower Bahnhof abholt, dann startet er die Begrüßung oft mit einer Entschuldigung. „Viele sind erstaunt über den verwahrlosten Zustand des Bahnhofs“, sagt Zemlin. „Ich kann dann nur versichern, dass es nicht überall im Havelland so schlimm aussieht.“ Allerdings habe der erste – negative – Eindruck sich dann schon verfestigt.

Tatsächlich ist es kein schöner Anblick, wenn man aus dem Zug steigt und in der Unterführung von riesigen Schmierereien empfangen wird. Die gefliesten Wände, die Fahrstuhltüren, die Treppenaufgänge, die Glaskästen, in denen die Fahrpläne hängen – es gibt kaum eine Stelle, die nicht beschmiert ist.

Schäden an der Bausubstanz

Dazu kommen Schäden an der Bausubstanz. Am Treppenabgang, der vom Fahrkartenautomat in den Fußgängertunnel führt, sind Wandfliesen lose und herausgebrochen. Auch auf den Stufen sind Fliesen beschädigt. Vor langer Zeit muss jemand diese schadhaften Stellen markiert haben. Repariert wurde aber offenkundig noch nichts.

Defekte Fliesen am Treppenabgang in den Fußgängertunnel. Quelle: Markus Kniebeler

Die Deutsche Bahn, die für den Unterhalt des Bahnhofs zuständig ist, leugnet die Situation erst gar nicht. „Auch uns ist der Zustand am Bahnhof Rathenow aufgefallen“, sagt ein Bahnsprecher auf MAZ-Anfrage. Deshalb sei das Reinigungsintervall für den Bahnhof Rathenow in Abstimmung mit dem Dienstleister noch einmal erhöht worden. Alledings trete dies aus organisatorischen Gründen erst Anfang Juli in Kraft. Die Graffiti-Entfernung im Tunnel sei bereits in Auftrag gegeben worden. Außerdem habe man die Aufstellung weiterer Abfallbehälter veranlasst.

Bahn kündigt schärfere Kontrollen an

Um über den Zustand der Bahnhöfe in der Region noch besser im Bilde zu sein, würden in Schwerpunktbahnhöfen wie Rathenow, Michendorf oder Ludwigsfelde künftig öfter Reinigungsabnahmen durchgeführt. „Unseren Dienstleister haben wir noch einmal auf die Reinigungszustände hingewiesen“, so der Bahnsprecher.

Auch die Tunnelwände selbst sind großflächig beschmiert. Quelle: Markus Kniebeler

Auch aus Sicht der Rathenower Stadtverwaltung sind die Zustände am Bahnhof alles andere als eine Werbung für die Stadt. Zwar hätten ihm junge Besucher aus Berlin erst kürzlich versichert, dass es auf den Bahnhöfen der Hauptstadt noch schlimmer aussehe, berichtet Hauptamtsleiter Jörg Zietemann. „Aber das kann nicht der Maßstab sein“. Man werde die Bahn auffordern, die Schmierereien so schnell wie möglich zu beseitigen. Außerdem habe die Stadt den zuständigen Regionalmanager der Bahn um einen Vor-Ort-Termin gebeten.

So lange werden Detlef Zemlin und andere touristische Anbieter ihre Gäste noch vertrösten müssen. Zemlin vermutet, dass die Bahn nach der Buga 2015 den Reinigungsaufwand erheblich reduziert hat. Während der Gartenschau nämlich sei der Bahnhof in Ordnung gehalten worden.

Stellt sich die Frage, warum derartige Themen nicht in der Ordnungspartnerschaft Graffiti auf den Tisch kommen, in der neben Mitarbeitern von Polizei und Stadt auch Bahnleute vertreten sind. „Die Partnerschaft hat schon lange nicht mehr getagt“, sagt Zietemann. Warum, kann er auch nicht so genau sagen. An mangelndem Bedarf kann es jedenfalls nicht liegen.

Von Markus Kniebeler