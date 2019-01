Rathenow

Am Dienstag haben die Bauarbeiten zur Errichtung einer Jet-Tankstelle an der B 102 in Rathenow-Süd begonnen. Schon vor eineinhalb Jahren hatte die Flächenvorbereitung an dieser Stelle für Aufmerksamkeit gesorgt. Eigentlich hätte der Bau schon viel früher beginnen sollen. Doch es war wiederholt zu Verzögerungen gekommen, weil für die Baugenehmigung verschiedene Forderungen erfüllt werden mussten.

Die Arbeiten werden ausgeführt von der Albrecht GmbH in Grevenbroich (Nordrhein-Westfahlen), die auf Industrie- und Tankstellenbau spezialisiert ist. Am Mittwoch waren noch einmal Vermesser auf der Baustelle, um die wichtigsten Positionen auf der Fläche festzulegen. Wie vom Polier zu erfahren ist, soll laut Bauplan schon bis Ende April alles fertig sein. Das wird natürlich nur gelingen, wenn es keinen längeren Frosteinbruch gibt.

Sechs Zapfstellen, Waschhalle und Shop

Größere Teilobjekte auf der Fläche sind die drei Zapfsäulen mit insgesamt sechs Zapfanlagen, eine Waschhalle im nördlichen Bereich und der Shop, der nahe zum Burger-King-Restaurant entstehen wird. Am Donnerstag wird die Anlieferung von Spunddielen erwartet. Mit ihnen werden ab nächster Woche einige Teilflächen tief in den Boden hinein abgegrenzt, weil dort das Grundwasser abgesenkt werden soll.

Nahe gelegen an der Herrenlanke der Havel, beginnt das Grundwasser auf dem Grundstück schon eineinhalb Meter unter der Oberfläche. Unter anderem für den Einbau der Kraftstoffbehälter in die Erde muss das Grundwasser abgesenkt werden.

Eigentümer des Grundstücks ist und bleibt der Unternehmer Hartwig Schröder, der seinen Stammsitz in Rendsburg hat und an der Herrenlanke in Rathenow seit vielen Jahren einen Stahlbaubetrieb unterhält. Im Dezember hatte er das Grundstück an den Nutzer übergeben. Das ist die Jet-Tankstellengesellschaft, die einen Mietvertrag für das Gelände hat. Der Vertrag ist langfristig angelegt und hat mehrere Verlängerungsoptionen.

Das Ziel seit über 20 Jahren

Schon vor über 20 Jahren hatte Hartwig Schröder, der damals bereits seinen Stahlbaubetrieb und ein Getreide-Lagerhaus in Rathenow hatte, das Ziel formuliert, im Süden der Stadt eine Dreierkombination von einem Aldi-Discount, einem Schnellrestaurant und einer Tankstelle zu entwickeln, weil die Konstellation sehr wirtschaftlich sei.

Seine wiederholten Angebote an die McDonalds-Kette waren abgelehnt worden, weil aus deren Sicht die Kaufkraft in der Region Rathenow nicht ausreichend war. Schon vor Jahren hatte sich Aldi dort niedergelassen. Im April des vergangenen Jahres hat dann auf einer Fläche direkt neben der künftigen Tankstelle ein Schnellrestaurant von Burger King aufgemacht. Schröders Vision dürfte im nächsten Frühjahr Wirklichkeit werden.

Von Bernd Geske