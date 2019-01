Rathenow

An Land kann der Baumschnitt eine aufwändige Sache sein. Denn ohne Hubsteiger kommt man bei größeren Exemplaren an die Kronen nicht heran.

Der Baumschnitt in Wassernähe ist noch ungleich komplizierter. Warum, das kann am Rathenower Stadtkanal beobachtet werden. Weil man an die Bäume am Ufer von Landseite nicht herankommt, muss ein Schubleichter mit Bagger und Hubsteiger im Kanal verankert werden. Und daneben ist eine Schute vertäut, auf die das herausgeschnittene Astwerk verladen wird.

Neupflanzungen gesetzlich vorgeschrieben

Weil das Wasser- und Schifffahrtsamt nicht nur Eigentümer der Wasserstraßen ist, sondern auch der Uferbereiche, ist es für die Baumpflege zuständig. Und muss sich auch um die gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen kümmern. „Jeden Baum, den wir wegnehmen, muss durch eine Neupflanzung ersetzt werden“, sagt Karp.

Der Baumschnitt am Stadtkanal ist nach Auskunft von Joachim Karp, dem Leiter der Rathenower Außenstelle des Wasser- und Schifffahrtsamtes Brandenburg, Teil des regulären Pflegeplans. Das ganze Jahr über sind ausgewiesene Baumprüfer unterwegs, um den Baumbestand an den Wasserstraßen zu kontrollieren.

Von den Bäumen darf keine Gefahr ausgehen

Denn wie an Land geht es um die Sicherheit der Menschen. „Wir müssen dafür sorgen, dass von den Uferbäumen keine Gefahr ausgeht“, sagt Karp. Weder für die Passanten an Land, noch für die Nutzer der Wasserstraßen. Deshalb werde der Baumbestand regelmäßig kontrolliert.

Das Ergebnis dieser Kontrollen ist eine Aufgabenliste, die in der vegetationsarmen Zeit abgearbeitet wird. Meist geht es darum, Kronen zu lichten oder überhängende Äste zu kürzen. Sobald die Standsicherheit eines Baumes gefährdet ist, geht an einer Fällung kein Weg vorbei.

Wenn nicht ganz klar ist, ob ein Baum gefällt werden muss, zieht das WSA Experten der Unteren Naturschutzbehörde hinzu. „Ohne eingehende Untersuchung wird von uns kein Baum gefällt“, versichert Karp.

Von Markus Kniebeler