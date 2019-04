Rathenow

Ein letztes Mal trafen sich die Mitglieder des Gebietsverbandes Rathenow im Bund der Vertriebenen ( BdV) am Freitagnachmittag im Lutherhaus zu einer Jahreshauptversammlung. Am Ende der Veranstaltung beschlossen die anwesenden 25 Mitglieder einstimmig die Auflösung des Gebietsverbandes.

Eröffnet wurde die Jahreshauptversammlung traditionell mit einem Kulturprogramm. Der Chor der Volkssolidarität Rathenow unterhielt mit Frühlingsliedern, die die Zuhörer noch aus ihrer ostpreußischen oder schlesischen Heimat kannten.

Der anschließende Tagesordnungspunkt „Grußworte von Ehrengästen“ war schnell erledigt. Kein Vertreter des Landkreises Havelland, der Stadtverwaltung Rathenow und des BdV-Landesvorstands hatte Zeit gefunden.

Rückblick auf das letzte Jahr

Bürgermeister Ronald Seeger ( CDU) würdigte in einem schriftlich übermittelten Grußwort die Arbeit des BdV in der Kreisstadt.

Alfred Hinz, Vorsitzender des Gebietsverbandes nannte im Jahresbericht 2018 die Eintragung ins Ehrenbuch der Stadt Rathenow, eine Dampferfahrt auf dem Hohennauener See und die Teilnahme an der zentralen Veranstaltung zum Tag der Heimat in Berlin als wichtige Ereignisse im Vereinsleben des letzten Jahres.

Auch die Gedenkveranstaltung am Gedenkstein im Fontanepark am Volkstrauertag habe der Gebietsverband wieder würdig gestaltet, so Hinz weiter.

Er regte zudem an: „Auch wenn der Gebietsverband aufgelöst ist, sollten wir uns am Volkstrauertag am Gendenkstein treffen und einen Kranz niederlegen und uns weiter um die Pflege des Gedenksteins kümmern“.

Der BdV-Gebietsverband hatte nach seiner Gründung am 1. September 1990 zeitweilig über 300 Mitglieder. Von denen sind inzwischen viele ausgeschieden, weil sie auf Grund ihres hohen Alters nicht mehr an Veranstaltungen teilnehmen können.

So habe die soziale Betreuungsarbeit in den letzten Jahren immer mehr an Gewicht gewonnen, erklärte Adolf Hinz.

Unterlagen des Verbands kommen ins Stadtarchiv

Auch sind Mitglieder verstorben. Nun hatte der Gebietsverband lediglich noch 64 Mitglieder und am Freitag die Auflösung beschlossen.

Den Vorstandsmitgliedern obliegt einem Beschluss der Jahreshauptversammlung zufolge nun die Aufgabe als Liquidatoren die Auflösung des Gebietsverbandes. Auf dessen Konto sind noch etwa 500 Euro. Nach Begleichung der Kosten für die Auflösung wird das noch verbleibende Geld an das Zentrum für Vertreibung überwiesen.

So ist es in der Satzung des Gebietsverbandes festgelegt. Vier Vorsitzende hatte der Gebietsverband dessen Mitglieder in fünf Landsmannschaften Erinnerungen pflegten an die Heimat.

Die Betreuung von Spätaussiedlern, die Ausrichtung des 11. Ostdeutschen Kulturtages, Tage der Heimat, viele Reisen und Veranstaltungen nannte Hans-Joachim König in einem Rückblick als besonders würdige Erinnerungen an das nun endende Wirken des Gebietsverbandes. Dessen Unterlagen kommen ins Stadtarchiv.

Von Norbert Stein