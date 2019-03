Rathenow/Berlin

Die Stinknormalen Superhelden laden für diese Sonnabend zu einer ganz besonderen Dreckweg-Aktion nach Berlin ein und hoffen, dass sich viele Menschen aus der Region anschließen. „An diesem Samstag werden wir von 10 bis 14 Uhr durch Bücken entzücken und damit nicht weniger als einen Weltrekord anpeilen“, betont Kartetchen-Bernd von den Superhelden.

Locker und flockig

An diesem Tag sollen mindestens 50 Leute einzig und allein Zigarettenkippen sammeln. Und das in gewohnter Superheldenmanier: locker flockig aus der Hüfte. Mit mindestens 125 000 gesammelten Kippen wollen alle, die an der Aktion teilnehmen, einen Weltrekord aufstellen und damit die Aufmerksamkeit der Menschen erhaschen.

Eine Müllhalde

In Berlin werden täglich neun Millionen Zigaretten geraucht. Davon landen schätzungsweise drei Viertel auf der Straße, im Park oder im Wasser. Dabei reicht ein Zigarettenstummel aus, um allein 40 Liter Grundwasser zu verseuchen. So steht es auf der Facebook-Seite der Superhelden. Der Planet verkomme zur Müllhalde.

Mindestens 125000 Kippen sollen gesammelt werden. Quelle: privat

Gesammelt wird in zwei Gruppen, die sich final zum Zusammentragen der Kippen um kurz vor 14 Uhr am Alexanderplatz (Weltzeituhr) einfinden. Die Gruppe 1 startet um 10 Uhr am U-Bahnhof Hermannstraße, die Gruppe 2 startet 10. 20 Uhr am S-Bahnhof Warschauer Straße.

Ein gutes Zeichen

Kartetschen-Bernd weiter: „Wir freuen uns natürlich über jeden der mit uns ein Zeichen setzen möchte. Und wann hat man schon mal die Gelegenheit einen Weltrekord aufzustellen!?“

Rathenower, die teilnehmen wollen, nehmen den Regionalzug um 9.08Uhr in Richtung Berlin.

Von Joachim Wilisch