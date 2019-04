Rathenow

Obwohl die Krebsforschung Fortschritte macht, bricht die Erkrankung mit aller Gewalt in das Leben von Menschen ein und verändert es für sie und ihre Familien radikal.

Im August 2013 erhielt die allein erziehende Mutter Andrea die Diagnose Leberkrebs. Erst drei Monate zuvor war Tochter Mia geboren worden und die andere Tochter Nele hatte gerade ihren siebten Geburtstag gefeiert.

Beeindruckendes Buch

14 Monate lang begleitete der Journalist Karsten Kehr aus Leipzig Andrea. Ende Mai 2017 verlor Andrea, 31-jährig, ihren Kampf. Aber in den Monaten zuvor schrieb sie regelmäßig Briefe an Nele und Mia, die sie, gemeinsam mit einem kleinen Geschenk, an jedem Geburtstag bis zu ihrem 18. Lebensjahr, erhalten sollen. In den Briefen erinnert sich die 1981 geborene Mutter, wie sie ihre Kindheit und vor allem die Pubertät – vom ersten Kuss mit Zwölf bis zum ersten Liebeskummer – erlebte . Wenn Nele und Mia diese Erfahrungen machen, wird Andrea sie nicht mehr mit ihnen teilen können.

Autor Karsten Kehr begleitete Andrea 14 Monate lang. Am Sonntag stellte er das Buch im Optikpark vor.. Quelle: Uwe Hoffmann

„Andrea – Briefe aus dem Himmel. Eine Mutter nimmt Abschied von ihren Kindern“ ist ein sehr berührendes Buch darüber, wie Andrea und ihre kleine Familie mit der Krebserkrankung bis zum Tod der Mutter umgehen.

Am Sonntag las der in Leipzig lebende Autor Karsten Kehr im Musikschulsaal am Schwedendamm aus dem Buch und machte die rund 35 Zuhörer mit dem bewegenden und doch Mut machenden Schicksal Andreas bekannt.

Gestaltet wurde die Lesung durch Songs der Sängerin und Ehefrau des Autors, Sylvia Martens. Unter ihrem Künstlernamen Nea trat sie bereits mit ihrer englischsprachigen Europop-Musik zum Stadtfest 2016 im Optikpark auf.

Nach der Lesung wurden Bücher signiert. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Texte des nun deutschsprachigen Albums „Kassettenkind“ wurden nicht zum Buch geschrieben, passen aber ideal dazu. Als Sängerin Pe Werner aus den Medien vom Schicksal Andreas erfuhr, schrieb sie für das Album den Song „Du bist voraus gegangen“. Nea selbst schrieb, auf Wunsch von Andrea, den Titel „Andrea (Dein Wort für immer)“. Ein einfühlsames Video entstand dazu einen Monat nach Andreas Tod in Leipzig, während eines gemeinsames Tages von Karsten, Sylvia, Nele und Mia.

Die Tantiemen des Songs gehen an beide Mädchen. Das Video, wie auch Fotos, die während der 14 Monate entstanden, sahen die Zuhörer auf der Videowand. Live begleitet wurde Nea durch die Violinistin Shir-Ran Yinon, eine international arbeitende Künstlerin, die sowohl in Klassik als auch im Pop zuhause ist. „Die Songs sind so berührend“, so eine tief beeindruckte Zuhörerin. „Eine bewegende, aber tolle Lesung!“

Von Uwe Hoffmann