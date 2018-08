Rathenow

Ein volltrunkener Autofahrer hat am Samstagnachmittag auf der Berliner Straße in Rathenow einen Unfall verursacht. Der 51-jährige Rathenower fuhr mit seinem Pkw zuerst gegen eine Laterne und dann über die Mittelinsel eines Kreisverkehrs. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Ein Test ergab einen Wert von 3 Promille. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die Stadt Rathenow ließ die Laterne, die umzukippen drohte, vorsorglich entfernen.

Von Markus Kniebeler