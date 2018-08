Rathenow

An der Bahnstrecke zwischen Rathenow und Nennhausen ist am Donnerstagabend die Böschung in Brand geraten. Nach Auskunft eines Bahnsprechers war das Feuer um gegen 18.30 Uhr gemeldet worden. Weil das Feuer nahe an der ICE-Strecke Berlin – Hannover liegt, sei nach Absprache mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr der Verkehr ab 18.45 für rund eine halbe Stunde unterbrochen worden.

Ein Böschungsbrand zwischen Rathenow und Nennhausen hat am Donnerstagabend den Zugverkehr auf der Linie Berlin – Hannover erheblich gestört. Einsatzkräfte der Rathenower Feuerwehr waren im Einsatz.

Sowohl der Fernverkehr als auch die Züge der RE 4 waren betroffen. Der Regionalexpress, der um 20.04 Uhr ab Rathenow in Richtung Berlin fährt, wurde gestrichen. Die ICE-Züge mussten nach Auskunft des Bahnsprechers einen Zwangshalt einlegen. Dadurch habe es erhebliche Verspätungen gegeben.

Auch ICE-Züge mussten auf der Strecke einen Zwangsstopp einlegen. Quelle: Kay Harzmann

Auch nachdem die Strecke wieder freigegeben worden war, konnte die Brandstelle nur im geringen Tempo passiert werden. Bis gegen 21.30 Uhr habe man die Geschwindigkeit auf dem rund 200 Meter langen Abschnitt für alle Züge auf 20 km/h begrenzt, so der Bahnsprecher. So habe man verhindern wollen, dass der Fahrtwind das Feuer möglicherweise wieder entfacht. In dieser Zeit habe es zum Teil erhebliche Verspätungen gegeben. Gegen 22 Uhr sei der Verkehr wieder fahrplanmäßig gelaufen.

Von Markus Kniebeler