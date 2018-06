Rathenow

Die wüste Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf dem Märkischen Platz im vergangenen Monat soll Konsequenzen haben. Schon seit Monaten ist das Rathenower Stadtzentrum zum Brennpunkt blinder Zerstörungswut, von Drogenhandel und Schlägereien geworden. Nun will die CDU-Stadtverordnetenfraktion mit einem Antrag den Weg zur Videoüberwachung auf dem Märkischen Platz ebnen.

Hilfe für die Polizei

Bei einem Ortstermin am Mittwochabend sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Andreas Gensicke, dass die Videokameras „kein Allheilmittel“ sind. „Aber wir können damit die Polizei unterstützen, damit Täter gefasst und Wiederholungstäter abgeschreckt werden.“

Der Antrag sei mit Bürgermeister Ronald Seeger im Vorfeld abgestimmt worden, sagte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Corrado Gursch. Sollte es eine Mehrheit für den Antrag geben – die Stadtverordneten beschließen das am 4. Juli – hat Bürgermeister Ronald Seeger ein Mandat, beim Innenministerium einen Antrag auf Videoüberwachung zu stellen.

Videokameras sind auch ein Thema bei der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR). Deren Geschäftsführer Hartmut Fellenberg will so seine Gebäude besser schützen. Wo die Videokamera der Stadt aufgestellt wird, das müsse ein Experte sagen, so Andreas Gensicke. „Auf jeden Fall muss man den Platz gut einsehen können.

Bei einem Sicherheitsforum der CDU im Rathenower Bürgermeisterwahlkampf hatte ein Polizist aber gewarnt. „Mit einer Kamera richtet man wenig aus.“ Ob mehr als eine Kamera installiert werden darf – auch das ist mit dem Innenministerium zu besprechen – wen die SVV dem CDU-Antrag folgt.

Ein Konzept wird gebraucht

Das soll aber nicht alles sein. Die CDU erlegt Bürgermeister Seeger auf, ein Konzept zu Sicherheit und Ordnung auf dem Märkischen Platz vorzulegen. Die Ordnungspartnerschaft müsse mit der Polizei wiederbelebt werden und das Ordnungsamt müsse auch am Abend und Wochenende Streife laufen. Gensicke: „Wenn wir dafür mehr Personal brauchen, müssen wir es eben einstellen und notfalls auch das Geld dafür aufbringen.“

Der Märkische Platz und das Stadtzentrum seien in Rathenow zur Landes- und Bundesgartenschau mit vielen Fördermillionen von Land, Bund und EU saniert worden. „Die Lebensqualität in der Innenstadt war gut“, sagte Corrado Gursch. Durch die Ereignisse der vergangenen Monate gerate das in Gefahr.

Zuerst hat der Ausschuss für Wirtschaft und Ordnung den Antrag auf der Tagesordnung. Er tagt am 25. Juni.

