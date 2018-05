Rathenow

Die Biogasanlage „Greengas“ im Rathenower Gewerbegebiet Heidefeld entwickelt sich zum heiß begehrten Vorzeigeobjekt. Wirtschaftsvertreter aus aller Welt informieren sich vor Ort über die Prozesse der 2009 in Betrieb genommenen Anlage. Nachdem im vergangenen Jahr eine Delegation von den Philippinen zu Gast war, haben sich am Freitag Unternehmer aus der chinesischen Provinz Hebei auf dem Gelände umgesehen.

30 Anlagen in China geplant

Die Firma Greenlane, deren Führungsspitze nach Rathenow gekommen war, ist einer der größten Stallausrüster in China. Und sie hat mit dem Bau von Biogasanlagen begonnen. Dieses Geschäftsfeld soll ausgebaut werden. Das Know-how holen sich die Chinesen vornehmlich aus Deutschland.

Im konkreten Fall geht es darum, dass Greenlane in China 30 neue Biogasanlagen errichten will. In Rathenow informierten sich fünf führende Mitarbeiter des Unternehmens über die Technologie, die in Heidefeld zum Einsatz kommt. Als Gesprächspartnerin stand Ilona Paulick, Geschäftsführende Gesellschafterin der Alensys Engineering GmbH, Rede und Antwort.

Bürgermeister Ronald Seeger (Mitte) hatte die Besucher aus dem Fernen Osten persönlich begrüßt. Quelle: Markus Kniebeler

Die in Erkner beheimatete Firma hat die Rathenower Anlage konzipiert. Und unzählige andere in Deutschland und der ganzen Welt. „Wir haben in Deutschland in Sachen Umwelttechnologie einen enormen Wissens- und Erfahrungsvorsprung“, sagt Paulick. In China setze sich der Zug in Richtung Klimaschutz und erneuerbare Energien gerade erst richtig in Gang. Und um beim Auf- und Ausbau dieser Technologien keine gravierenden Fehler zu machen, sei Know-How aus Deutschland sehr gefragt.

Hoffnung auf Planungsaufträge

Dass es dieses nicht umsonst gibt, versteht sich von selbst. „Natürlich hoffen wir bei Alensys, den ein oder anderen Planungsauftrag zu bekommen“, sagt Paulick. Um zu zeigen, wie innovativ, solide und effektiv die deutsche Ingenieurskunst ist, seien die Führungen durch die Rathenower Biogasanlage ideal.

Tatsächlich waren die Gäste rund um den Greenlane-Konzernvorsitzenden Yuhui Hu ausgesprochen wissbegierig. Nicht auszuschließen, dass die geplanten Anlagen in Fernost dem Rathenower Vorzeigemodell sehr ähneln werden. Und nicht auszuschließen, dass Ingenieure schon bald nach Rathenow kommen, um hier die Steuerung der künftigen Anlagen gegen ein Entgelt zu erlernen. Vom Wissenstransfer ist heutzutage oft die Rede. An diesem Beispiel kann man sehen, wie er funktioniert.

Von Markus Kniebeler